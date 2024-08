'Mercedes ziet concurrent onderhandelen met Verstappen', 'Newey heeft keuze gemaakt' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het gaat er steeds meer op lijken dat Adrian Newey niet naar Ferrari, maar naar Aston Martin verkast. Daarnaast lijkt het team van Lawrence Stroll naast de ontwerper ook haar pijlen te hebben gericht op niemand anders dan Max Verstappen. De organisatie van de Dutch Grand Prix geeft tekst en uitleg over het huidige contract met de FOM en Ferrari-teambaas Frederic Vasseur heeft een stokje gestoken voor de komst van Newey. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 6 augustus.

'Vasseur heeft overstap van Newey naar Ferrari tegengehouden om duidelijke reden'

Dat Adrian Newey naar alle waarschijnlijk in september wordt aangekondigd bij Aston Martin en niet bij Ferrari heeft een duidelijke oorzaak. Zo was de financiële vergoeding die de 65-jarige ontwerper zou gaan ontvangen geen probleem, maar wilde Newey in de ogen van teambaas Frédéric Vasseur te veel macht naar zich toetrekken. Het hele artikel over Vasseur lezen die Newey hierom niet wilde binnenhalen? Klik hier!

Grootste krant van Italië: 'Newey heeft keuze gemaakt, officieel bericht volgt in september'

Waar Newey dan wel aan de slag lijkt te gaan is Aston Martin. Verschillende teams hengelen naar de dienst van de topontwerper. Volgens Autosprint, het grootste motorsportmagazine in Italië, heeft de vertrekkend Red Bull-coryfee eindelijk zijn keuze gemaakt. Lezen waarom Newey lijkt te gaan tekenen voor Aston Martin? Klik hier!

Organisatie Dutch Grand Prix legt uit waarom race voorlopig verdwijnt na 2025

De organisatie van de Dutch Grand Prix houdt er toch wel sterk rekening mee dat de editie van 2025 voorlopig de laatste zal zijn. Algemeen directeur Robert van Overdijk wijst naar de verhoging van de BTW op toegangskaarten en ook Jan Lammers erkent dat het 'geen inkoppertje' is dat de race na 2025 nog op de kalender staat. De verklaring van het duo lezen? Klik hier!

'Aston Martin wil doorpakken na Newey en onderhandelt met Verstappen'

Nadat het Italiaanse Autosprint dinsdag wist te melden dat Red Bull-ontwerper Adrian Newey naar het team van Aston Martin verkast, meldt datzelfde medium dat Max Verstappen het volgende doelwit is van het team van Lawrence Stroll. De drievoudig kampioen zag met Honda en Newey in 2026 de groene overall moeten gaan dragen. Lezen in hoeverre Aston Martin bereid is de Nederlander binnen te halen? Klik hier!

Ferrari-voorzitter Elkann kijkt uit naar komst Hamilton: 'Lewis is net als Ronaldo of Messi'

Ferrari-voorzitter John Elkann benadrukt dat de komst van Lewis Hamilton een belangrijke kwaliteit zal toevoegen aan het Italiaanse team, namelijk: ervaring. De zevenvoudig kampioen sluit eind 2024 aan bij de Scuderia na twaalf seizoenen bij Mercedes. De top vier-team zitten momenteel dicht bij elkaar en ervaring is volgens Elkann wat weleens het verschil kan betekenen. De hele uitleg van de voorzitter van Ferrari lezen? Klik hier!

