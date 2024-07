Code oranje en noodweer teisteren Hongarije, BBC meldt aanstaande overgang coureur | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Hongarije staat voor de deur en de berichten van de afgelopen dagen over de aanstaande zware omstandigheden zijn voorlopig werkelijkheid geworden. De paddock is op donderdag namelijk flink onder water gelopen, waarbij ook McLaren opnieuw een tik heeft gekregen omdat het dak van de motorhome is gewaaid, geen ideale start van het weekend. Daarnaast zou Esteban Ocon al een krabbel gezet hebben bij het team van Haas en kunnen we nog voor de Grand Prix van aankomend weekend witte rook verwachten vanuit beide kampen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen: 'Ben druk geweest in de fabriek richting weekend in Hongarije'

Max Verstappen komt komend weekend in F1 weer in actie tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. Het is de eerste van de laatste twee raceweekenden voordat de zomerstop aan zal breken. De Nederlander kijkt uit naar het weekend in Boedapest, maar ziet ook uitdagingen. "Ik ben terug in de fabriek geweest met het team op de simulator om me voor te bereiden op de komende race en dat was goed. We zijn dit weekend ook op Goodwood geweest om het 20-jarig bestaan van Red Bull te vieren en iedereen die deel heeft uitgemaakt van de geschiedenis van het team", zegt de Nederlander onder meer. Lees hier het hele artikel over de preview van Max Verstappen.

Code oranje in Hongarije: onweer, regen en hoge temperaturen richting raceweekend

Komend weekend staat de F1 Grand Prix van Hongarije op het programma. Het is de dertiende race van het seizoen 2024, waarbij het weer wel eens een grote rol kan gaan spelen. Het huidige weerbericht. De temperaturen zullen de hele week ruim boven de dertig graden liggen, waarbij er op woensdag en donderdag zelfs code oranje is afgegeven vanwege de extreme temperaturen en code geel voor flinke onweersbuien en veel regen. Lees hier het hele weerbericht voor de Grand Prix van Hongarije.

BBC: 'Ocon heeft al getekend bij Haas, officieel bericht waarschijnlijk vóór GP van Hongarije'

Esteban Ocon wordt inmiddels enkele weken in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Haas en inmiddels lijkt het dankzij berichtgeving van het doorgaans zeer goed geïnformeerde BBC erop dat de volgende overstap van deze wilde Silly Season er op zeer korte termijn aan zit te komen. Lees hier het verhaal over de aanstaande overgang van Esteban Ocon naar Haas.

Brown komt met felle kritiek op Horner en Red Bull: 'Het lijkt of ze bang zijn voor Max'

Zak Brown schroomt over het algemeen niet om de nodige kritische dingen te zeggen over het team van Red Bull Racing. Dit keer heeft de markante CEO van McLaren opnieuw de verbale oorlog richting de concurrent geopend en gaat hij zelfs zo ver tot het zeggen dat men bang is voor Max Verstappen binnen Red Bull. "Het lijkt erop dat Red Bull bang is van Max. Wij zijn altijd heel eerlijk tegenover onze coureurs. Als niemand hem vertelt dat wat hij gedaan heeft niet volgens de regels is, hoe kan hij dan ook iets anders denken?", vraagt hij zich af. Lees hier meer over de felle woorden van Zak Brown aan Red Bull.

Hungaroring-paddock onder water gelopen, McLaren-hospitality opnieuw beschadigd

De aanloop naar de Grand Prix van Hongarije van aankomend weekend is zeker niet geheel vlekkeloos verlopen. Daar waar aankomend weekend zeer hoge temperaturen verwacht worden, staat de paddock nu volledig onder water. Bovendien is de hospitality van McLaren opnieuw slachtoffer van pech. Lees hier meer over de ellende op de Hungaroring.

Gerelateerd