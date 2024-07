In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte Haas bekend wie de opvolger van Nico Hülkenberg gaat worden volgend jaar, onthulde zowel Lando Norris als Max Verstappen dat ze na het incident tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk een gesprek hebben gehad, ging Lewis Hamilton voor het eerst in op de situatie en nam Peter Windsor het op voor Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 4 juli.

Haas kondigt Bearman officieel aan als opvolger van Hülkenberg voor 2025

Haas was voor 2025 nog op zoek naar twee coureurs en heeft donderdag het eerste stoeltje definitief ingevuld. De geruchten waren er al een tijdje, maar de aankondiging is nu daar: Oliver Bearman is volgend jaar coureur voor het Formule 1-team van Haas en wordt daarmee de opvolger van Nico Hülkenberg. De Brit is voor meerdere jaren vastgelegd. Meer lezen over het nieuws dat Bearman vanaf 2025 een F1-coureur is? Klik hier!

Windsor breekt een lans voor Verstappen: "Straf door ontzettend domme reglementen"

Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, is een van de Britten gebleken die deze week aan de kant van Max Verstappen staat, nadat de Nederlander tijdens de Grand Prix van Oostenrijk contact maakte met Lando Norris in het gevecht om de leiding in de wedstrijd. Meer lezen over wat Windsor heeft te vertellen over het incident waar Verstappen en Norris in Oostenrijk bij betrokken waren? Klik hier!

Formule 1-fans zetten vraagtekens bij scherpe punt op voorvleugel McLaren

Het team van McLaren introduceerde tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring in Oostenrijk een nieuwe voorvleugel. Een goede zet qua performance zo lijkt, maar onder fans heerst vooral de vraag of de scherpe punt aan de achterzijde wel is toegestaan. Meer lezen over wat voor vraagtekens de fans hebben bij de auto van McLaren? Klik hier!

Norris draait 180 graden na gesprek met Verstappen: "Hoef geen verontschuldiging"

Lando Norris en Max Verstappen hadden na de F1 Grand Prix van Oostenrijk, waarbij de twee coureurs elkaar raakten, veel te bespreken. Dit is inmiddels gebeurd, aldus de Brit en de Nederlander. Norris en Verstappen blikken nog een keer terug op het weekend op de Red Bull Ring en zijn tot een duidelijke conclusie gekomen nu ze tot rust zijn gekomen. Meer lezen over wat Norris te zeggen had over het incident met Verstappen nu hij tot rust is gekomen? Klik hier!Lezen wat Verstappen na het gesprek met Norris te zeggen had? Klik hier!

Hamilton spreekt zich uit over incident Norris en Verstappen en relatie met Mercedes

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen en bezig aan zijn laatste seizoen bij Mercedes, kijkt uit naar de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Toch kreeg ook hij een vraag over het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen van afgelopen weekend, iets waar de Brit zich nog niet over uitgesproken had. Meer lezen over hoe Hamilton kijkt naar het incident tussen Verstappen en Norris in Oostenrijk? Klik hier!

