In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen

Vandaag vonden de eerste twee vrije trainingen plaats voor de F1 Grand Prix van Spanje, kwam naar buiten dat er een anonieme mail was die Mercedes ervan beschuldigde dat George Russell binnen het team werd voorgetrokken ten opzichte van Lewis Hamilton, reageerde Mercedes door de politie in te schakelen en besloten Max Verstappen en Red Bull Racing een testdag in te lassen op het circuit in Imola. Dit is de GPFans Recap van 21 juni.

Hamilton en Norris sluiten trainingen op P1 af in Spanje

Vrijdag begonnen de coureurs in Spanje aan een periode van vijf races in zes weken, voordat eind juli de zomerstop begint. Lando Norris sloot VT1 op P1 af, terwijl Max Verstappen het moest doen met P2. Lewis Hamilton eindigde tijdens VT2 op P1, terwijl Verstappen tijdens deze sessie vijfde werd. Een samenvatting van de eerste vrije training lezen? Klik hier! Een samenvatting van de tweede vrije training lezen? Klik hier!

Anonieme mail zorgt voor ophef: "Hamilton wordt gesaboteerd door Mercedes"

De F1-wereld werd vrijdag opgeschrikt door een nieuw gerucht, dat later door Mercedes werd bevestigd. Lewis Hamilton zou namelijk niet eerlijk behandeld worden in zijn laatste seizoen bij het team van Mercedes, iets wat wordt beweerd in een anonieme mail die verstuurd is en geschreven zou zijn door iemand die zegt een teamlid van de Duitse renstal te zijn. Meer lezen over de anonieme brief over Hamilton, Russell en Mercedes? Klik hier!

Wolff schakelt politie in na sabotage-mail: "Aan alle gekke mensen: 'ga naar een psychiater'"

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft als gevolg van de anonieme mail de politie ingeschakeld om onderzoek te doen. In deze mail wordt beweerd dat er mogelijke sabotage is aan de wagen van Lewis Hamilton. De teambaas veegt uiteraard de sabotage-geruchten van tafel en stelt deze manier van misbruik moet stoppen. Meer lezen over wat Wolff te zeggen had over de anonieme mail met verwijten naar Mercedes? Klik hier!

'Red Bull Racing verrijdt met Verstappen geheime test op circuit van Imola'

De laatste paar weken zijn niet soepel verlopen voor Red Bull Racing, dat in Spanje hoopt de dominantie terug te laten keren. Ondertussen heeft de concurrentie een stap naar voren gezet. De kampioensformatie blijft daarom niet stilzitten. Afgelopen woensdag verreed Max Verstappen een geheime test op het circuit van Imola, zo meldt De Telegraaf. Meer lezen over waarom de test precies gehouden werd door Red Bull en Verstappen? Klik hier!

Hamilton reageert op hoge ticketprijzen GP Groot-Brittannië na verwijtende vinger richting Verstappen

Lewis Hamilton heeft zich kritisch uitgelaten over de hoge ticketprijzen voor het Formule 1-weekend in Groot-Brittannië. Circuitdirecteur Stuart Pringle wees recent naar de dominantie van Max Verstappen als reden voor de teruglopende bezoekersaantallen, iets wat er bij allebei de wereldkampioenen niet ingaat. Meer lezen over wat Hamilton te zeggen had over de uitspraken van de organisatie van Silverstone over Max Verstappen? Klik hier!

