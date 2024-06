Lando Norris heeft de snelste tijd geklokt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De coureur van McLaren was met zijn ronde van 1:14.228 een fractie sneller dan Max Verstappen. De derde tijd was er voor Carlos Sainz, die deze ronde overigens op een compound harder reed. Oliver Bearman, die mocht instappen bij Haas, kwam niet verder dan de negentiende tijd.

Onder strakblauwe lucht en een stralend zonnetje ging de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje van start op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Verschillende coureurs gingen al snel naar buiten om hun auto voor de eerste keer aan de tand te voelen op deze baan. Onder hen bevond zich ook Bearman, die bij Haas mocht instappen in de bolide van Hülkenberg. Hij begon de oefensessie met de medium band. Hij was hierin niet de enige, want meer coureurs besloten met de gele wang aan de slag te gaan. De overige rijders, waaronder ook Verstappen, kozen voor de harde compound. Diezelfde Verstappen was ook degene die in de beginfase van de training naar de snelste tijd ging, gevolgd door Russell en Sainz. Laatstgenoemde kampte aan het begin van de sessie met een motorprobleem, maar toen zijn team hem adviseerde wat instellingen aan te pas, was het euvel verholpen.

Rondetijden scherper, korte rode vlag door Alonso

In het tweede gedeelte van de training werden de rondetijden door menig coureur scherper gesteld. Verstappen verbeterde - ditmaal op de softs - zijn eigen tijd, maar het was Norris die op diezelfde band naar de eerste plaats ging. Hij zag zichzelf twee honderdsten sneller zijn dan Verstappen, mede te danken aan slipstream. Daarachter volgden Sainz en Russell op de mediums op ruim drie tienden. Met nog iets meer dan twintig minuten te rijden, werd de oefensessie kortstondig stilgelegd middels een rode vlag. Alonso verloor een stuk van zijn voorvleugel en dit moest opgeruimd worden, alvorens de training kon worden hervat. Lang duurde dit oponthoud niet, want binnen enkele minuten kregen de coureurs en teams weer groen licht om naar buiten te gaan.

Norris klokt snelste tijd in eerste vrije training Spanje

In de laatste fase keken de teams zoals gebruikelijk vooral naar de long runs, om te kijken hoe competitief ze kunnen zijn in de race op zondag. De rondetijden werden daarom niet meer verbeterd en dat betekende dat Norris zich de snelste coureur van de eerste vrije training mocht noemen. Zijn ronde van 1:14.228 op de softs was een fractie sneller dan de ronde die Verstappen wist neer te zetten. Sainz volgde op drie tienden - weliswaar op de mediums - op de derde plaats, met kort daarachter Russell - eveneens op de gele wangen. Pérez, Piastri, Hamilton, Ocon, Alonso en Albon maakten vervolgens de top tien compleet. Bearman kwam in de Haas niet verder dan de negentiende tijd.

