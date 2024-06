Red Bull stopt per direct met juniorcoureur, 'FIA helpt Mercedes met Antonelli' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag was er weliswaar geen Formule 1, maar wel hing de vlag vanmiddag uit voor de 24 uur van Le Mans. Daarin was Ferrari, net als in 2023, de snelste. Ook is er Nederlands succes te melden, want Morris Schuring wist in de LMGT3-klasse te winnen. Daarnaast stopt Red Bull Racing per direct met Kacper Sztuka en vermoedt Rick Winkelman dat de FIA de 'Max Verstappen'-regel aanpast om Mercedes met Kimi Antonelli te helpen. Dit is de GPFans Recap van 16 juni.

Ferrari verslaat Toyota van De Vries in regenachtig Le Mans, zege voor Schuring bij GT3's

Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen hebben de 92e editie van de 24 Uur van Le Mans op hun naam geschreven met de nummer-50 Ferrari 499P van AF Corse. Het was een spannende slotfase in de vierde race van het 2024-seizoen van het FIA World Endurance Championship. De complete uitslag van de 24 uur van Le Mans teruglezen? Klik hier!

Winkelman kritisch op wijziging superlicentie-regel: 'Ze doen het voor Mercedes en Antonelli'

De FIA baarde afgelopen week opzien door plotseling de 'Max Verstappen-regel' aan te passen, waardoor het op je zeventiende al mogelijk is om een superlicentie te krijgen voor de Formule 1. Het baant de weg vrij voor Andrea Kimi Antonelli om dit jaar al in een Formule 1-wagen te stappen, iets dat tegen het zere been van Rick Winkelman is. De uitleg van Winkelman lezen? Klik hier!

Porsche AG

Schuring wint als rookie 24 uur van Le Mans: "Nooit van durven dromen"

De negentienjarige Morris Schuring mag zich vanaf zondag officieel de winnaar van de 24 uur van Le Mans noemen. De Nederlander wist met het Porsche-team Manthey EMA als eerste over de streep te komen in de LMGT3-klasse. "Zolang hierover gedroomd en om dat dan werkelijk te maken is echt ongelooflijk", zo opent Schuring. De hele reactie van Morris Schuring lezen? Klik hier!

Red Bull-contract met juniorcoureur per direct beëindigd: "Het was hun beslissing"

Kacper Sztuka heeft bekendgemaakt dat hij niet langer deel uitmaakt van het juniorprogramma van Red Bull Racing, ondanks een positieve beoordeling. Hij is van plan zijn FIA Formule 3-seizoen nog wel af te maken met het Nederlandse team MP Motorsport. De reactie en de uitleg van voormalig Red Bull-junior Sztuka lezen? Klik hier!

Monza gaat verder dan renovaties aan infrastructuur en pakt layout van F1-circuit aan

De raceactiviteiten op het Autodromo Nazionale Monza liggen elf maanden stil vanwege renovaties in aanloop naar de F1 Grand Prix van Italië. Het lijkt er echter niet op dat alleen de infrastructuur op de schop gaat. Zo wordt het circuit ook enigszins aangepast. Lezen waar het circuit in Monza wordt veranderd? Klik hier!

