Charles Leclerc won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Monaco en rekende zo af met de welbekende vloek in zijn thuisland. Max Verstappen begon en eindigde op P6 en kreeg, zoals veel coureurs, niet echt een kans om plekken goed te maken. De internationale media reageren.

De Grand Prix van Monaco is normaal gesproken al geen race waarin veel inhaalacties te bekennen waren, maar dankzij de vroege rode vlag na de crash van Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen konden alle coureurs van mediums naar hards of andersom gaan. Daardoor hoefden ze geen pitstop meer te maken tijdens de race. Daarna was het vooral een optocht, gewonnen door Leclerc voor Oscar Piastri en Carlos Sainz. Verstappen kreeg geen inhaalkans en eindigde waar hij begon: P6. Een overzicht van wat de internationale media te zeggen had.

La Gazzetta dello Sport

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport had logischerwijs vooral aandacht voor de zege van Leclerc en Ferrari in Monaco. "Een prachtige (en gelukkig ietwat saaie) Ferrari-catwalk. Dit was de GP van Monaco, gewonnen door Charles Leclerc, die een van zijn jeugddromen waarmaakte: een F1-race winnen op de kleine wegen waar hij geboren en getogen is. Om het te doen in een Ferrari, die zondag haar tiende overwinning behaalde in het Prinsdom, maakte het des te specialer. Ferrari's laatste succes in Monte Carlo was in 2017, met Sebastian Vettel, maar de laatste keer dat een Ferrari-coureur hier vanaf pole wist te winnen was in 1979 met Jody Scheckter. Om een idee te geven van de omvang van deze prestatie. De achtste race van het wereldkampioenschap 2024 schreef dus een bladzijde geschiedenis voor Charles, de eerste Monegask die won in het Prinsendom, die aan de vooravond van de race voorzichtig had willen blijven, ondanks een verbluffende pole, maar terecht dacht aan de andere twee keren dat hij eerste was geweest in de kwalificatie, maar vervolgens door allerlei tegenslagen niets had verzameld in de race."

The Guardian

The Guardian zag dat Leclerc de race won, maar Verstappen het tijdens het hele weekend in Monaco lastig had met zijn RB20. "Max Verstappen, de wereldkampioen, die als zesde rondreed - alleen van belang omdat Leclerc de voorsprong op hem nu heeft teruggebracht tot 31 punten - was aangenaam bot en inderdaad accuraat in zijn beoordeling. "F*ck me, dit is echt saai, ik had mijn kussen mee moeten nemen," zei hij tegen zijn race-engineer, Gianpiero Lambiase, te midden van de eeuwige vraagtekens over wat het circuit moet doen om zich aan te passen."

Bild

Het Duitse Bild stelt dat Verstappen en Red Bull Racing beginnen te wanhopen. "Charles Leclerc heeft zijn thuisvloek verslagen en won zondag eindelijk de Grand Prix van Monaco bij de derde poging vanaf pole position. Ferrari verheugde zich, Verstappen wanhoopte! De wereldkampioen beet de tanden stuk op de Mercedes van George Russell en was simpelweg niet in staat om de Brit in te halen op het smalle stratencircuit. Uiteindelijk was het slechts genoeg voor de zesde plaats."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports F1, dat stelde dat Carlos Sainz geluk had met de rode vlag en dezelfde rode vlag tevens dodelijk was voor de race. "De 26-jarige Leclerc wist dat hij weer een grote kans had toen hij zaterdag de pole pakte met een verbluffende ronde en een goede start had bij de eerste start, voordat de rode vlag werd getoond vanwege een groot ongeluk achterop tussen Perez en de Haas-coureurs. Sainz had veel geluk, want hij kreeg een lekke band nadat hij contact had gemaakt met Piastri en kwam bij de eerste start stil te staan in bocht vier. Hij kroop terug naar de pitstraat, maar werd bij de herstart weer teruggezet op zijn derde startplaats. Omdat de race was opgeschort, wisselde iedereen van banden om te voldoen aan het reglement om twee verschillende bandencompounds te gebruiken in de race."

