Terwijl de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco onderweg was, vond er in de haven nabij het circuit een heftige bootcrash plaats. Een speedboot kwam op hoge snelheid de haven ingevaren en crashte hard tegen een jacht. Twee nietsvermoedende wandelaars wisten ternauwernood aan een gruwelijk ongeluk te ontsnappen.

Op beelden, die werden gedeeld op X, is te zien hoe een speedboot op hoge snelheid de haven invaart en vervolgens een bocht naar links maakt richting de drijvende steigers, waar niets vermoedend twee personen aan komen lopen. De boot lijkt geen aanstalten te maken om vaart te minderen en crasht dan ook hard over de aanlegplaats, tegen een groot jachtschip aan. Dit jachtschip lag nabij het jacht van de familie van Sargeant, die daar aanwezig waren om de Grand Prix van Monaco te aanschouwen. De twee voorbijgangers konden zich ternauwernood uit de voeten maken en ontsnapten aan een gruwelijk ongeluk. Ook personen op zowel het jacht als de speedboot schijnen ongedeerd te zijn, al had het gezien de beelden heel anders af kunnen lopen.

Hulp snel ter plaatse na bizar ongeluk in haven Monaco

Het incident vond plaats in Monaco Port, het gedeelte van de haven waar voornamelijk billionaires aangemeerd liggen met hun luxueuze jachten. Op andere beelden is te zien dat de beveiliging en reddingsbrigade snel ter plaatse waren om alles en iedereen in veiligheid te brengen. Het bizarre ongeluk gebeurde onder de ogen van menig Formule 1-fan, want de tribunes waren rondom dit gedeelte van de haven gebouwd en bezoekers hadden dus goed zicht. Dalton Sargeant plaatste beelden van de gecrashte boot op zijn Instagram-kanaal, met daarbij de tekst: "Hee man, je mag daar niet parkeren".

Reden crash nog onbekend

Waarom de bestuurder van de boot op extreem hoge snelheid Monaco Port in kwam varen én waarom hij de plotselinge stuurbeweging naar links maakte zonder af te remmen, is niet bekend. Feit blijft wel dat de twee nietsvermoedende voorbijgangers aan een gruwelijk, misschien wel dodelijk, ongeluk zijn ontsnapt. Gelukkig bleven ook alle passagiers van de twee boten ogenschijnlijk ongedeerd. Eind goed, al goed, zo zullen we maar zeggen na dit toch wel uiterst opmerkelijke incident in de haven van Monte Carlo.

So this apparently happened next Logan’s family yacht for the weekend , I guess everyone is ok pic.twitter.com/RDc42ceRS3 — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) May 25, 2024

