Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Monaco

Over iets minder dan twee uur gaan de startlichten uit voor de Grand Prix van Monaco en dat betekent dat de FIA de definitieve startgrid heeft geopenbaard. Charles Leclerc zal uiteraard vanaf pole position starten, maar daarachter zijn er toch een aantal wijzigingen.

De Monegask zal zijn thuisrace aanvangen vanaf de koppositie. Oscar Piastri start naast Leclerc op de eerste startrij. Carlos Sainz werd zaterdag nog onderzocht voor het mogelijk ophouden van Alexander Albon, maar werd vrijgesproken en dus zal de drievoudig racewinnaar de wedstrijd beginnen vanaf de derde stek. Lando Norris en George Russell staan daarachter en Max Verstappen vertrekt vanaf P6. Dat doet de Nederlander voor Lewis Hamilton die vanaf de zevende positie de wedstrijd zal aanvangen en Yuki Tsunoda wist hoge ogen te gooien door de achtste positie te pakken. Alexander Albon zal hopen op punten voor Williams en de Britse Thai heeft vanaf startplek negen een reële kans daarop. Pierre Gasly heeft de tiende tijd op het bord gezet.

Grand Prix van Monaco

Esteban Ocon wist uiteindelijk de elfde tijd te rijden en hoewel Nico Hülkenberg de twaalfde was, werd hij samen met Kevin Magnussen gediskwalificeerd voor de kwalificatie en dus zal het duo achteraan moeten gaan starten. Daardoor krijgt Daniel Ricciardo de kans om vanaf P12 naar de punten te rijden en Lance Stroll is de beste Aston Martin op P13. Fernando Alonso kende een slechte kwalificatie en moest genoegen nemen de veertiende startpositie. Logan Sargeant kende wisselvallige sessie, maar kijkt tegen P15 aan en Sergio Pérez vinden we terug op P16. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu bezetten de een-na-laatste startrij. Hülkenberg vertrekt vanaf P19 en Magnussen vangt de wedstrijd vanaf de laatste positie aan.

