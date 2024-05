Red Bull Racing herstelt, maar komt voorlopig nog wel te kort in Italië

Het weekend in Imola lijkt nog niet de kant van Red Bull Racing op te vallen. De Oostenrijkse renstal erkende de vele balansproblemen op vrijdag en ging hard aan de slag om het tij te keren in de laatste training.

De start van het Europese seizoen is ook vaak het moment waarop de teams veel updates meenemen. Dat is dit weekend in Italië niet anders en de nieuwe onderdelen zijn bij de diverse teams te zien. Ferrari heeft een 2.0-versie van de SF-24 geïntroduceerd en ook Red Bull Racing beschikt over een aantal upgrades. Toch lijkt het gevoel daarmee nog niet optimaal te zijn, want daar waar Ferrari op vrijdag het snelste was, sloot Oscar Piastri de laatste training namens McLaren op P1 af.

Red Bull heeft flink doorgewerkt

De problemen waren op vrijdag vrij duidelijk. Zo gaf Verstappen aan hij totaal niet tevreden was over de wagen en als antwoord daarop is het team aan de slag gegaan. Volgens F1-journalist Erik van Haren zou Red Bull op vrijdag overigens ook met een lagere motorstand hebben gereden en dat verklaart enigszins het gat, zo liet hij op X weten. Toch zijn er van vrijdag op zaterdag flinke wijzigingen aan de afstelling doorgevoerd en uiteindelijk zagen de stints er op de gele banden stabiel uit, al was er nog steeds een achterstand.

🇮🇹 | FP3 mini stints for the bulls



Yesterday's times from FP2:



Max 1:21.335 (-0.379 FP3)

Checo 1:21.201 (-0.405 FP3)

Leclerc 1:20.736

Sainz 1:21.461

Norris 1:20.857



Consider of course, weather conditions, local time, engine maps, etc.#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/vCozALm09m — RBR News 🇳🇱🇲🇽 (@redbulletin) May 18, 2024

VT3

De derde training was het laatste moment om de juiste afstelling voor elkaar te krijgen, maar de sessie werd tot twee maal toe onderbroken met een rode vlag. Daardoor zijn de tijden niet altijd even representatief, maar de RB20 lijkt het dit weekend echt moeilijk te hebben over één rondje. Uiteindelijk gaf Verstappen ruim acht tienden toe op de tijd van nummer één Oscar Piastri, maar die tijd werd wel op de gele band gereden. Voor Sergio Pérez liep de training met een domper af, want hij was bezig met een verbetering, maar kon zijn RB20 uiteindelijk niet op de baan houden.

And we have another red flag! 🚩



Now Perez has found the barriers at the Varinate Alta chicane#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/cPjEJDFj3u — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

