De FIA had het na de tweede vrije training nog druk met diverse overtredingen, maar heeft inmiddels de onderzoeken afgerond. Yuki Tsunoda moest zich namelijk melden voor het uitvoeren van een proefstart op de verkeerde plek en Charles Leclerc en Sergio Pérez hielden elkaar op tijdens de tweede oefensessie.

Het raceweekend in Imola is vrijdag gestart met de eerste twee vrije trainingen. Daaruit bleek dat Ferrari het goed voor elkaar heeft op thuisgrond. Zo wist Leclerc namelijk beide trainingen als snelste af te sluiten. Max Verstappen moest het met een vijfde plek doen tijdens de eerste training en kwam als zevende over de streep in de tweede oefensessie.

'No further action'

Toch was één van de meest gehoorde klachten het vele verkeer tijdens de oefensessies. Er is maar weinig ruimte om uit te wijken op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Leclerc en Pérez zaten elkaar in de weg tijdens VT2, maar dat loopt met een sisser af. Aangezien het hier om een vrije training ging, zijn alle partijen tot de conclusie gekomen dat er voor het ophouden geen straf nodig is.

Waarschuwing voor Tsunoda

Tsunoda ontvangt echter wel een waarschuwing en dat heeft te maken met het uitvoeren van een proefstart op de verkeerde plek. De FIA heeft een speciaal vakje neergezet aan het einde van de pitstraat, maar daar ging Tsunoda niet staan. De stewards zijn van mening dat Tsunoda op een gevaarlijke plek ging staan en daarom krijgt de 24-jarige Japanner een waarschuwing van de internationale autobond.

Pérez en Leclerc komen zonder straf weg en Tsunoda ontvangt een waarschuwing van de FIA🇮🇹 #f1 #imolaGP pic.twitter.com/J3ocah8q0F — GPFans NL (@GPFansNL) May 17, 2024

