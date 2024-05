F1 legt verzoek neer bij Red Bull omtrent affaire Horner

Christian Horner staat nog steeds aan het roer als CEO en teambaas van Red Bull Racing, maar de onrust rondom zijn persoon suddert op de achtergrond nog steeds door. Formule 1-topman Stefano Domenicali benadrukt dat het aan Red Bull is om de zaak "op correcte wijze" af te handelen en dat men dit verzoek ook bij de renstal heeft neergelegd, maar benadrukt dat de F1 de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt.

De naam van Horner domineert al maandenlang de krantenkoppen, sinds hij beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag door zijn voormalige assistente bij Red Bull Racing. Er werd een onderzoek gestart naar de teambaas - en hoewel deze is afgerond, werd er vrijwel niets met de buitenwereld gecommuniceerd. De vrouw in kwestie is nu bezig met een rechtszaak tegen Horner en tegelijkertijd speelt er op de achtergrond ook nog een machtsstrijd. Domenicali zegt dat de F1 weet heeft van de gebeurtenissen rondom Horner, maar dat ze weinig kunnen doen. De sport heeft zich grotendeels afzijdig gehouden van de hele kwestie en daar is volgens de topman een duidelijk reden voor, zo vertelt hij in gesprek met de Italiaanse media.

F1 wil correcte afhandeling Red Bull in Horner-zaak

"Als Formule 1 laten we bedrijven - in dit geval teams - de regels en hun interne gedragscodes volgen. Daar nemen ze uiteraard de verantwoordelijkheid voor", zegt Domenicali over de Horner-kwestie. "Deze affaire heeft enkele emotionele pieken gezien, maar de Formule 1 als geheel heeft hierdoor geen negatieve gevolgen gemerkt." Wel wil de sport dat Red Bull de situatie "correct" afhandelt en dit verzoek hebben ze dan ook uitgezet bij de Oostenrijkse renstal. "Ik hoop natuurlijk dat alles op correcte wijze wordt afgehandeld en daar hebben we ook om gevraagd, maar we kunnen ons niet bemoeien met een kwestie waar we niets van weten. Bovendien begeven we ons dan op een gebied dat niet onze verantwoordelijkheid is."

Ontwikkelingen rondom Horner in de gaten houden

Dat betekent echter niet dat de F1 haar volledig afsluit voor alles wat er speelt rondom Horner. Domenicali benadrukt dat men alles nadrukkelijk in de gaten blijft houden. "Ik weet niet wat de toekomst mogelijk in petto heeft, maar ik kan zeggen dat we eventuele ontwikkelingen nauwgezet volgen", aldus de oud-teambaas van Ferrari.

