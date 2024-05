De helft van de F1-teams moesten tussen de kwalificatie en de Grand Prix van Miami nog flink aan de bak. Onder andere bij Mercedes en McLaren zijn een aantal onderdelen van de auto's vervangen.

Max Verstappen was het snelst in de kwalificatie nadat hij ook al de Sprint op zijn naam had geschreven, en dus mag hij straks vanaf pole position beginnen op het Miami International Autodrome. Ferrari zal proberen de Limburger onder druk te zetten met Charles Leclerc en Carlos Sainz die vanaf de tweede en derde plek zullen starten. Sergio Pérez moest genoegen nemen met de vierde startpositie. Lando Norris en Oscar Piastri vormen de derde startrij voor McLaren met daarachter de Zilverpijlen van George Russell en Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda maakten indruk door Q3 te halen. De Aston Martins bleven steken in Q2. Lance Stroll kwalificeerde zich als elfde en Fernando Alonso teleurstellend als vijftiende. Logan Sargeant, de 23-jarige uit Fort Lauderdale, vangt zijn thuisrace aan als zeventiende. Daniel Ricciardo was vierde geworden in de Sprint, maar start de Grand Prix als allerlaatste, aangezien hij nog een gridstraf van drie plekken moet incasseren voor het inhalen achter de Safety Car in China.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Het weerbericht voor de Grand Prix van Miami

Remmen en meer

Vijf teams hebben nog wat onderdelen vervangen in aanloop naar de race van vandaag. Mercedes heeft bij Russell het smeersysteem van de motor bij de bevestiging van de versnellingsbak vervangen. De Duitse renstal is ook bij Hamilton aan de slag geweest. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een nieuwe lineair variabele differentiaaltransformator gekregen voor de rem rechtsachter. Deze meet het slijtage van het remblok.

McLaren heeft bij Norris de remschijfdeflector van de rem rechtsachter vervangen. Ook bij de Alpine van Pierre Gasly is er aan de remmen gewerkt, want bij de Fransman is het wrijvingsmateriaal bij alle vier de remmen vervangen. Williams heeft bij Alexander Albon een nieuwe aggregaat die de hydrauliek aanstuurt, gemonteerd. Hülkenberg zal de Grand Prix van Miami doen met een nieuwe bevestiging met de achtervleugel en een nieuwe DRS-activatie.

Normaal gesproken mogen er geen grote veranderingen worden aangebracht wanneer de auto's in parc fermé staan. Als dat wel gebeurt, dan moet een coureur vanuit de pitstraat beginnen. Er zijn echter bepaalde onderdelen die wel vervangen mogen worden met goedkeuring van de technische afdeling van de FIA. Bovenstaande onderdelen vallen daar onder volgens artikel 40.3 van het sportief reglement.

Gerelateerd