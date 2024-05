De voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Miami 2024

De FIA heeft de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Miami naar buiten gebracht. Max Verstappen vangt de race aan vanaf pole position, terwijl Daniel Ricciardo drie plaatsen wordt teruggezet op de startgrid.

Het regende straffen op de zaterdag in Miami, al heeft dit geen impact gehad op de startopstelling voor de Grand Prix. Tijdens de sprintrace werden er forse straffen uitgedeeld aan onder andere Kevin Magnussen, Lewis Hamilton en Esteban Ocon, terwijl meerdere rijders een reprimande of officiële waarschuwing ontvingen van de wedstrijdleiders. Daniel Ricciardo is de enige coureur die terug is gezet op de startgrid, maar deze straf achtervolgt de RB-coureur nog vanuit China. Hier haalde hij een auto in onder een safety car, wat hem een grid penalty van drie plaatsen opleverde voor de eerstvolgende Grand Prix.

Startopstelling Grand Prix Miami

Max Verstappen vangt de race aan vanaf pole position, waarbij hij op de eerste startrij wordt geflankeerd door Charles Leclerc. Carlos Sainz en Sergio Pérez vormen de tweede startrij, met daarachter Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda. De tweede helft van het veld bestaat uit Lance Stroll op P11, gevolgd door Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu en Daniel Ricciardo.

Overzicht startopstelling

1. Max Verstappen - Red Bull Racing

2. Charles Lecerc - Ferrari

3. Carlos Sainz - Ferrari

4. Sergio Pérez - Red Bull Racing

5. Lando Norris - McLaren

6. Oscar Piastri - McLaren

7. George Russell - Mercedes

8. Lewis Hamilton - Mercedes

9. Nico Hülkenberg - Haas

10. Yuki Tsunoda - Visa Cash App RB

11. Lance Stroll - Aston Martin

12. Pierre Gasly - Alpine

13. Esteban Ocon - Alpine

14. Alexander Albon - Williams

15. Fernando Alonso - Aston Martin

16. Valtteri Bottas - Stake F1

17. Logan Sargeant - Williams

18. Kevin Magnussen - Haas

19. Zhou Guanyu - Stake F1

20. Daniel Ricciardo - Visa Cash App RB

