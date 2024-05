Fernando Alonso is duidelijk niet blij met de FIA na de sprintrace voor de F1 Grand Prix van Miami, waarin hij dankzij een incident met Lewis Hamilton, Lando Norris en Lance Stroll eigenlijk na de eerste ronde al klaar was. Volgens hem was de aanstichter Hamilton, maar 'omdat hij geen Spanjaard is', kreeg de zevenvoudig wereldkampioen volgens Alonso geen tijdstraf.

Voor Stroll en Norris was de race door de actie van Hamilton na de eerste ronde al voorbij, terwijl Alonso daarna eigenlijk ook alleen nog maar meereed om het meerijden. In gesprek met DAZN, geciteerd door Motorsport.com, zegt Alonso dat de enige reden waarom Hamilton niet is bestraft voor het incident in de eerste bocht, is omdat hij 'geen Spanjaard is'. "We zullen zien wat ze beslissen. Ik denk dat ze niets beslissen, want hij is geen Spanjaard. Maar ik denk dat hij de race voor een paar mensen heeft verpest, vooral voor Norris, die een hele snelle auto had en eruit lag bij dat incident."

Alonso ergert zich aan FIA

Dat Alonso niet blij is met de FIA en zich benadeeld voelt, mag duidelijk zijn. "Misschien werd ik vandaag niet gestraft, maar ik word altijd gestraft. Vandaag hetzelfde. Ik zat achter Ocon, ik kon misschien een risico nemen en hem inhalen, maar logischerwijs neem ik geen risico om niet bestraft te worden. Dus ik heb geprobeerd om de race, die 19 ronden duurt, uit te rijden en terug te gaan naar het team om te praten over de veranderingen."

Geen interesse in sprintrace vanuit Aston Martin

Volgens Alonso was Aston Martin niet zo geïnteresseerd in de sprintrace of het resultaat ervan. "We hadden geen interesse in de sprintrace. We gingen gewoon de degradatie en dingen voor morgen controleren en aan het einde lukte het. Voor ons is het een vrije training, het is niet echt een race. Nu begint het belangrijke deel van de race, de kwalificatie en morgen de 57 ronden. Ik denk dat we een conclusie kunnen trekken uit deze sprint voor het parc ferme dat nu opengaat en kijken of we de auto nog iets kunnen verbeteren."

