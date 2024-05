Lando Norris heeft een boete gekregen voor het oversteken van de baan na de start crash in de F1 Sprint op het Miami International Autodrome. Het gaat om een flink gedrag van maar liefst €50.000.

Norris was een van de onschuldige slachtoffers van een crash in de openingsronde op het Miami International Autodrome. Lewis Hamilton kwam vanaf de twaalfde positie goed weg en dook in een gat bij de eerste bocht. Fernando Alonso moest ruimte maken voor de Mercedes en raakte daardoor Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll die op zijn beurt weer Norris niet kon ontwijken. De laatstgenoemde kreeg zijn McLaren niet meer aan de praat en viel na slechts een paar honderd meter uit.

Artikel 26.7.b

Norris werd na de Sprint op het matje geroepen bij de wedstrijdleiding. Hij zou namelijk artikel 26.7.b van het sportief reglement overtreden hebben. Daarin staat dat 15 minuten voor een sessie of race tot 5 minuten na een sessie of race niemand op de baan mag staan of lopen met uitzondering van marshals of ander personeel, coureurs nadat ze toestemming van een marshal hebben gekregen of teamleden als een auto stil blijft staan op de grid bij aanvang van de opwarmronde. In dit geval zou Norris geen toestemming hebben gehad om te voet de baan over te steken.

De FIA heeft zojuist kunnen bevestigen dat Norris een reprimande heeft gekregen van de stewards, maar ook een boete van €50.000. Hiervan moet €25.000 direct betaald worden. De andere helft zal de Brit moeten betalen als hij opnieuw deze regel overtreedt. Norris reageerde bij de wedstrijdleiding dat hij zich realiseert dat de situatie "erg gevaarlijk" voor hem had kunnen zijn.

Hamilton stak na een crash in de openingsronde van Qatar vorig jaar ook de baan over en kreeg toen dezelfde straf.

