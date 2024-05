Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Miami

Het raceweekend in Miami is vrijdag afgetrapt met niet alleen de eerste vrije training, ook de sprintkwalificatie is achter de rug. Max Verstappen was daarin de snelste en dat had hij zelf ook niet helemaal verwacht. De sprintrace gaat om 18:00 uur Nederlandse tijd van start en dit is de voorlopige startopstelling.

De sprintkwalificatie op vrijdag was toch wel een sessie om de vingers bij af te likken. Zo begon McLaren enorm snel en zette het team de toon in Q1. In Q2 viel vooral Mercedes op en dat was niet positief. Zo werden George Russell en Lewis Hamilton namelijk uitgeschakeld in die sessie. In Q3 was er plotseling wat positief nieuws over Daniel Ricciardo te melden. De goedlachse Australiër wist namelijk de vierde tijd te rijden.

Startopstelling

Verstappen start vanaf pole position tijdens de sprintrace en zal dat doen naast een oude bekende, namelijk Charles Leclerc. De tweede Red Bull, die van Sergio Pérez vangt de verkorte race vanaf P3 aan, voor Ricciardo. Carlos Sainz gaf een halve seconde toe op de tijd van de Nederlander en start de sprintrace vanaf P5, voor Oscar Piastri. Lance Stroll (P7) en Fernando Alonso (P8) zorgen voor een vierde startrij die compleet is ingevuld door Aston Martin. Lando Norris en Nico Hülkenberg sluiten de top tien af.

