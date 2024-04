Als we sportmarketeer Chris Woerts mogen geloven, dan is Ziggo er toch aardig ziek van dat het bedrijf weliswaar het hoogste bod voor de nieuwe Formule 1-uitzendrechten heeft geplaatst, maar desondanks naast de rechten lijkt te gaan grijpen.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Viaplay gaat bevestigen dat het de komende vijf jaar de koningklasse in Nederland gaat uitzenden. Daarvoor is het afhankelijk van een bankgarantie van 250 miljoen euro, zo vertelde Woerts eerder al bij Vandaag Inside. Bij datzelfde medium gaat de sportmarketeer vervolgens in op de onrust die er inmiddels zou heersen bij de tegenpartij, Vodafone/Ziggo.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waarom heeft Viaplay nog geen bevestiging gegeven van de nieuwe uitzendrechten?

Geen voorkeursbehandeling voor Viaplay

Van een voorkeursbehandeling wil Woerts niet spreken, hij wijst simpelweg naar een breder bod dat Viaplay kon plaatsen. "Die hele deal is wel wat groter. Viaplay zegt gewoon: 500 miljoen voor vijf landen. Dan mag Nederland voor de Formule 1 wat minder opleveren, als de rest van het bedrag in totaal maar groter is" Het Scandinavische bedrijf is namelijk in meerdere landen actief en is op die manier interessanter voor de FOM. Toch staat of valt dat nog wel met de bankgarantie die er nog moet komen. "Voor een deal van 50 miljoen per jaar, moet je toch een bankgarantie hebben van 250 miljoen euro. Dat doet echter niet iedere bank, dus dat is heel erg lastig", zo vertelde Woerts over de puntjes op 'i' waarvoor Viaplay nog moet zorgen.

OOK INTERESSANT: F1-zender Viaplay houdt hart vast: mensen zeggen abonnement massaal op

Frustraties bij Ziggo?

Die zekerheid kon Ziggo naar verluidt wel bieden, want het bedrijf had simpelweg een hoger bod geplaatst. "Ziggo had in Nederland iets meer geboden. Dat is echter marginaal, want het gaat over een paar miljoen." Toch lijkt de voormalig rechtenhouder naast de nieuwe periode te grijpen, ondanks het hogere bod. "'Ziggo is boos, ze begrijpen het niet. Ze zeggen nu heel diplomatiek dat ze niet kunnen reageren tot het officieel is, en dat gaat deze week gebeuren", zo vertelde Woerts afgelopen week. Die bevestiging is er overigens nog niet.

Gerelateerd