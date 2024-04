Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van China

Na de vijfde race van het seizoen, een weekend in China waarin tevens voor het eerst een sprintrace verreden werd, kan de balans opgemaakt worden in de twee kampioenschappen. Max Verstappen en Red Bull kenden weer een goed weekend, maar daarachter is het erg spannend.

Verstappen veroverde in China 33 punten, op de snelste ronde na de volle buit, door de sprintrace en de Grand Prix in Shanghai te winnen. Hij liep dan ook uit op de rest van het veld. Sergio Perez staat nog op P2, maar veroverde net zoals Lando Norris 21 punten dit weekend. De Brit heeft aansluiting gevonden met het groepje dat achter Verstappen om P2 en P3 in het kampioenschap strijd. Hierin zitten ook Charles Leclerc en Carlos Sainz. Oscar Piastri, George Russell, Fernando Alonso en Lewis Hamilton scoorden punten en blijven stabiel in de top tien staan, terwijl Lance Stroll nog net zijn tiende plaats weet vast te houden en de negen coureurs boven hem niet bij kan benen.

Bij de constructeurs scoorde Red Bull 54 punten en staat het nu stevig bovenaan, gevolg door Ferrari en McLaren. De twee teams ontliepen elkaar in China niet veel en strijden om P2 bij de constructeurs. Mercedes en Aston Martin vechten vervolgens om P4 en P5, waarbij Mercedes dit weekend elf punten meer scoorde dan Aston Martin. Visa Cash App RB en Haas strijden om P6 en zijn tot nu toe de enige teams buiten de vijf topteams geweest die punten hebben veroverd. Williams, Alpine en Kick Sauber zijn ook na dit weekend nog puntloos.

Coureursklassement

Coureur Aantal punten 1. Max Verstappen 110 punten 2. Sergio Pérez 85 punten 3. Charles Leclerc 76 punten 4. Carlos Sainz 69 punten 5. Lando Norris 58 punten 6. Oscar Piastri 38 punten 7. George Russell 33 punten 8. Fernando Alonso 31 punten 9. Lewis Hamilton 19 punten 10. Lance Stroll 9 punten 11. Yuki Tsunoda 7 punten 12. Oliver Bearman 6 punten 13. Nico Hülkenberg 4 punten 14. Kevin Magnussen 1 punt 15. Alexander Albon 0 punten 16. Esteban Ocon 0 punten 17. Zhou Guanyu 0 punten 18. Daniel Ricciardo 0 punten 19. Pierre Gasly 0 punten 20. Valtteri Bottas 0 punten 21. Logan Sargeant 0 punten

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 195 punten 2. Ferrari 151 punten 3. McLaren 96 punten 4. Mercedes 52 punten 5. Aston Martin 40 punten 6. RB 7 punten 7. Haas 5 punten 8. Williams 0 punten 9. Alpine 0 punten 10. Kick Sauber 0 punten

