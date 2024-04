De Formula 1 Grand Prix van China gaat om 09:00 uur (Nederlandse tijd) van start en de FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor deze race bekendgemaakt. Max Verstappen vertrekt vanaf pole position, terwijl Lewis Hamilton zich in de staart van de startgrid moet melden. Eén coureur begint de Grand Prix zelfs vanuit de pitstraat.

In Shanghai maken de F1-coureurs zich momenteel klaar voor de Grand Prix van China, die over enkele ogenblikken van start gaat. Verstappen is de coureur die zich op pole position mag melden. De Red Bull-rijder reed gisteren een fantastische kwalificatie en staat zodoende op de eerste positie. Naast hem staat teamgenoot Pérez, gevolgd door Alonso (Aston Martin) en Norris (McLaren) op de tweede startrij. Daarachter vinden we wederom een McLaren, namelijk die van Piastri op plek vijf. De zesde startpositie is gereserveerd voor Leclerc (Ferrari). De Monegask start één plek voor teamgenoot Sainz. De vierde startrij wordt compleet gemaakt door Russel (Mercedes).

Uitstekende startposities voor Hülkenberg en Bottas

In het 'middenveld' van de startgrid vinden we Hülkenberg op plek negen. De Haas-coureur reed een fantastische kwalificatie. Datzelfde gold ook voor Bottas (Sauber), die de tiende plaats wist veilig te stellen. Achter hen staan Stroll (Aston Martin) en Ricciardo (Racing Bulls). Laatstgenoemde wist zich eindelijk eens weer een keer voor teamgenoot Tsunoda te kwalificeren. Achter Bottas en Ricciardo staan Ocon (Alpine) en Albon (Williams) gepositioneerd.

Drama voor Hamilton, pitlanestart voor Sargeant

In de absolute achterhoede van de startgrid voor de Grand Prix van China vinden we Gasly (Alpine) en thuisrijder Zhou (Sauber). De Chinees kent een prima weekend in zijn thuisland, maar wist het in de kwalificatie helaas niet aan elkaar te knopen. Achter hem op de grid staan nog Magnussen (Haas), Hamilton (Mercedes) en Tsunoda (Racing Bulls). Sargeant (Williams) moet vanuit de pitstraat starten.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van China! 🇨🇳🏁#ChineseGP #F1 pic.twitter.com/cZZHk9jekx — GPFans NL (@GPFansNL) April 21, 2024

