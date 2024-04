Christian Horner heeft zich in niet te misverstane woorden uitgelaten over de situatie van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. De teambaas maakte middels een statement duidelijk hoe hij aankijkt tegen de verrichtingen van de Mexicaan. Volgens Horner heeft de media namelijk nogal de neiging hem "af te kraken".

Pérez kent vooralsnog een redelijk goed weekend in China. Tijdens de Sprintrace vanochtend kwam hij als derde over de streep en enkele uren later wist hij zich op de tweede plek te kwalificeren voor de Grand Prix van zondag. Echter, de Mexicaan eindigde in beide gevallen ruimschoots achter teamgenoot Max Verstappen. En dat levert hem al tijdenlang de nodige kritiek op. Pérez zou onvoldoende in zijn mars hebben om het Verstappen moeilijk te maken. Ook heeft hij dit seizoen nog geen races gewonnen, iets dat hij vorig jaar in de beginfase wél deed. Het is dan ook nog steeds geen uitgemaakte zaak of Pérez bij Red Bull mag blijven volgend jaar. Horner heeft echter benadrukt dat zijn coureur het uitstekend doet momenteel.

Neiging om Pérez af te kraken

Pérez wist tijdens de kwalificatie de tweede startplek veilig te stellen achter Verstappen en dat is volgens Horner precies wat hij moet doen. Ook het feit dat Pérez dit seizoen een stuk constanter is gaan presteren, is iets wat velen vaak lijken te vergeten. Horner merkt sowieso op dat de media recentelijk erg de pik heeft op Pérez. Waarschijnlijk omdat zijn positie erg interessant is om over te schrijven omdat er meerdere kapers op de kust zijn. Horner besloot in Shanghai dat het tijd was om een duidelijk statement te maken en Pérez wat rugdekking te geven. "Jullie hebben de neiging hem af te kraken!", zo nam de Red Bull-teambaas het op voor zijn 34-jarige coureur.

Horner heel duidelijk: tevreden met Pérez

Tevens benadrukte Horner hoe tevreden hij momenteel is met Pérez. "Hij levert momenteel geweldig werk en is met een duidelijke instelling aan het seizoen begonnen. Hij doet het geweldig en heeft vandaag ervoor gezorgd dat we de gehele eerste startrij hebben veiliggesteld", zo sprak Horner klare taal tegenover de media in China. Of Pérez inmiddels al genoeg heeft laten zien om zijn stoeltje voor 2025 veilig te stellen, valt nog te bezien. Naar verluidt houdt Red Bull ook de situatie rondom Carlos Sainz en Yuki Tsunoda in de gaten.