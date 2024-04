De kwalificatie voor de Grand Prix van China werd zaterdagochtend een prooi voor Max Verstappen. Daarachter was het Sergio Pérez die weer precies wist te doen wat het team van hem verwacht: P2 voor de Mexicaan. Hij reageert na afloop van de kwalificatiesessie.

Red Bull Racing ging zaterdag natuurlijk de kwalificatie in als de grote favoriet voor de pole position en de Oostenrijkse renstal stelde - dit keer onder droge omstandigheden - niet teleur op het Shanghai International Circuit. Verstappen wist uiteindelijk met een geweldige ronde aan het langste eind te trekken, waardoor hij morgen vanaf P1 mag beginnen aan de Grand Prix van China. Op de eerste startrij krijgt hij gezelschap van zijn teammaat, Checo Pérez. De man uit Guadalajara deed precies wat het team van hem verwacht en pakte P2.

Pérez reageert

Daarmee kan Pérez natuurlijk niet anders dan tevreden zijn. Na afloop van zijn prima kwalificatie, waarin hij wel bijna zijn Waterloo vond in Q1, reageert de routinier: "Het was een heel intense kwalificatie. Ik vloog bijna eruit in Q1. Ik moest opnieuw de baan op nadat een Williams mij in de weg reed. Uiteindelijk haalde ik het net met een P15. Gelukkig was Q2 een stuk gemakkelijker en zagen we goede progressie gedurende de sessie", stelt Pérez. Uiteindelijk kon de Red Bull-coureur niet aan de tijd van teamgenoot Verstappen komen: "Het is helaas niet gelukt om Max te pakken. Morgen hebben we alles om voor te spelen. We kunnen sterk voor de dag komen en ik kijk uit naar morgen", besluit hij.

