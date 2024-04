Christian Horner is niet blij met de uitspraken van Helmut Marko over het beschikbare stoeltje bij Red Bull Racing. De teambaas ging daar op in tijdens de persconferenties voor de F1 Grand Prix van China en sprak ook een opmerking van Sergio Pérez tegen.

Carlos Sainz moet op zoek naar een nieuwe werkgever nadat afgelopen februari bekend werd dat Lewis Hamilton zijn plek zal innemen bij Ferrari vanaf 2025. De Spanjaard kan waarschijnlijk niet meer terecht bij Aston Martin nu zijn landgenoot Fernando Alonso daar zijn contract heeft verlengd. Sainz zou nog wel bij Mercedes terechtkunnen als de nieuwe teamgenoot van George Russell, maar er hangt ook nog steeds een vraagteken boven het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull. Daarnaast is Audi, wat in 2026 haar intrede zal maken in de koningsklasse na de overname van Kick Sauber, naar verluidt ook geïnteresseerd in de drievoudig Grand Prix-winnaar.

Sainz of Pérez

Hoofdadviseur Marko bevestigde op de donderdag voor de activiteiten op het Shanghai International Circuit dat Red Bull in gesprek is met Sainz, maar dat Audi een zeer lucratief aanbod heeft gedaan dat Red Bull niet kan matchen of overtreffen. De 80-jarige uit Graz ging daar vanochtend bij oe24 verder op in. "Sainz is momenteel fantastisch in vorm. Volgens mij heeft hij een geweldig aanbod voor drie jaar bij Audi liggen, maar hij moet binnenkort een beslissing maken." Marko herhaalt ook dat Pérez het tot nu toe in 2024 goed genoeg doet dat hij goed kans maakt op een contractverlenging. 'Checo' verwacht dat Red Bull snel de knoop zal doorhakken. "We zijn nu al een paar jaar samen als team en ik denk dat het een snel en kort gesprek zal zijn om te weten welke kant we opgaan," aldus de Mexicaan tegenover de aanwezige media.

Horner gaat in op uitspraken Marko en Pérez

Horner werd over de verhalen rondom Sainz gevraagd tijdens de persconferenties. "Wat betreft andere coureurs, dat is pure speculatie," reageerde de teambaas op de uitspraken van Marko. "We hebben geen idee of en wat voor aanbod Audi aan Carlos heeft gedaan. Hij is een belangrijke coureur op de rijdersmarkt en daarom is het ook normaal dat er interesse in hem is. Audi zou gek zijn als ze een coureur die bij de beteren hoort, niet overweegt. Maar het is ongepast om te onthullen welke aanbiedingen er zijn gedaan." Waar Pérez denkt dat de knoop snel wordt doorgehakt, laat Horner weten dat een beslissing over het tweede Red Bull-stoeltje niet per se snel genomen hoeft te worden: "We hebben geen haast. Checo is het seizoen uitstekend begonnen en het is belangrijk voor hem om dat vast te houden."

