Lewis Hamilton kreeg een waarschuwing van de FIA tijdens de eerste en enige vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van China. De Mercedes-coureur overtrad een regel die vanochtend aan de notities van de wedstrijdleiding was toegevoegd.

Omdat het evenement op het Shanghai International Circuit een sprintweekend is, vond er slechts één trainingssessie van een uur plaats. Het was Lance Stroll die de snelste tijd klokte en dus kunnen we ervan uitgaan dat een boel teams nog niet de limiet hebben gevonden in China. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde tijd achter Oscar Piastri. Omdat er weinig getraind kon worden, was het ook erg druk op de baan. Lewis Hamilton probeerde zich bij de haarspeldbocht halverwege de sessie te wringen tussen Verstappen en Nico Hülkenberg. De Haas-coureur kon er wel om lachen: "We zijn hier al lekker aan het racen", klonk het via de boardradio. Hamilton kwam vervolgens in de laatste bocht Oscar Piastri tegen.

Waarschuwing van de FIA

De zevenvoudig wereldkampioen probeerde buitenlangs de McLaren van de Australiër te gaan, maar moest eieren voor zijn geld kiezen. "Hij duwde me eraf", liet hij via de boardradio aan Mercedes weten. Hamilton moest vervolgens door de pitstraat om weer terug de baan op te komen. Bij het inrijden van de pits ging hij over de witte lijn. Aan de notities van de wedstrijdleiding was in de ochtend voor de vrije training artikel 10.4 toegevoegd, waarin staat dat coureurs te allen tijde rechts van de witte lijn moeten blijven tot aan de apex. Dat deed Hamilton niet en dus kreeg de Brit een waarschuwing van de FIA. Hij sloot de sessie af als achttiende achter ploegmaat George Russell.

