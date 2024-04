Aan het lijstje landen en steden dat wil beschikken over een Formule 1-race kan Zuid-Korea ook worden toegevoegd. Er wordt nagedacht over een stratenrace in Incheon en in Suzuka was een delegatie van de organisatie aanwezig om met Formula Ona Management-CEO Stefano Domenicali te babbelen.

Geheel nieuw is de interesse in een terugkeer niet. Zo waren er herhaaldelijke geruchten over een terugkeer van Zuid-Korea op de Formule 1-kalender, maar ging dat vooral over havenstad Busan. Tussen 2010 en 2013 bezocht de koningsklasse Zuid-Korea, maar destijds ging het naar het Korean International Circuit in Yeongam.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Williams heeft al twee miljoen dollar aan schade aan de broek hangen

Grand Prix van Incheon

Burgemeester Yoo Jeong-bok was tijdens het Grand Prix-weekend in Japan aanwezig in Suzuka en sprak daar met Domenicali. Daar gaf Jeong-bok een intentieverklaring af, waarmee het bevestigt dat het werk wil gaan maken van de terugkeer van Zuid-Korea. Aan de lokale media liet Domenicali erover weten. "Ik wil allereerst burgemeester Yoo Jeong-bok bedanken voor zijn persoonlijke bezoek aan de wedstrijd in Japan en het uitspreken van zijn intentie om de Formule 1 Grand Prix te mogen organiseren." Het bezoekje is volgens de Italiaan dan ook niet voor niets geweest, want er komt een vervolggesprek aan, zo onthult de CEO van de FOM. "We gaan veel aandacht besteden aan de Grand Prix van Incheon en we werken samen om er een succes van te maken. Daarom zal ik binnenkort naar Incheon afreizen voor de vervolggesprekken", aldus Domenicali. De bedoeling is dat de Grand Prix van Incheon vanaf 2026 op de kalender staat, mocht dat niet lukken, dan is 2027 ook een optie.

OOK INTERESSANT: Zuid-Korea aast op plekje op Formule 1-kalender met gloednieuw circuit

Gerelateerd