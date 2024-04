Volgens dr. Helmut Marko is Yuki Tsunoda het 2024-seizoen goed begonnen en stelt de adviseur van Red Bull Racing zelfs dat de Japanner op het niveau van Max Verstappen en Fernando Alonso zat tijdens de Grand Prix van Japan.

Voor Tsunoda is het in 2024 erop of eronder. Hoewel hij prima presteert bij het zusterteam van Red Bull Racing, waren de ogen voorafgaand aan het raceseizoen vooral gericht op teamgenoot Daniel Ricciardo. Laatstgenoemde is keihard aan het knokken om een route terug naar het Oostenrijkse team te bedenken, maar kan voorlopig nog niet afrekenen met Tsunoda. De Japanner lijkt er een schepje bovenop te hebben gedaan en dat is Marko bij Speedweek ook opgevallen.

Toekomst Tsunoda

Hoewel Ricciardo er niet heel ver achter zit, is Tsunoda voorlopig nog de snellere van de twee. In het kampioenschap wist Tsunoda al zeven punten te verzamelen en belangrijker nog, hij weet uit de problemen te blijven. Hoewel het Visa Cash App RB-team het zusterteam, maar vooral ook het opleidingsteam van Red Bull Racing is, hoopt Tsunoda ook in beeld te zijn als mogelijke vervanger van Sergio Pérez, zo liet hij onlangs weten. Toch kunnen we er ook niet omheen dat Tsunoda als protegé van Honda naar de Formule 1 is gehaald. De motorleverancier gaat in 2026 aan de slag voor Aston Martin en een mogelijke overstap van Tsunoda kan dan ook niet worden uitgesloten.

'Op het niveau van Verstappen en Alonso'

Marko laat zich over de toekomst van de Japanner niet direct uit, maar stelt wel dat Tsunoda hoge ogen aan het gooien is. "Bij de tweede start deed Yuki het sensationeel goed. Zijn inhaalmanoeuvres waren de show van de dag", zo steekt de tachtigjarige adviseur de complimenten niet onder stoelen of banken. Presteren tijdens je thuisrace is toch wel iets anders, dan normaal, maar Tsunoda kon de zenuwen bedwingen. "De fans waren helemaal in de wolken. Zijn weekend was van het niveau van Max, Alonso en co. Foutloos, een geweldige prestatie onder de druk van zijn thuisrace."

