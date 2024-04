Red Bull Racing is in 2024 met Max Verstappen en Sergio Pérez dominant, zoals dit in de voorgaande twee seizoenen ook zo was. Daarentegen is het nog niet het seizoen of het tijdperk van Mercedes, dat momenteel het vierde team is van de grid. Mercedes kan hier nog wel een beetje om lachen, maar Red Bull lacht ook op social media uiteindelijk het laatst.

In het nieuwe tijdperk, dat in 2022 begon, zijn de rollen tussen Mercedes en Red Bull Racing behoorlijk omgedraaid. Daar waar vanaf 2014 tot en met 2021 Mercedes alle kampioenschappen won, op de titel bij de coureurs in 2021 na, is het nieuwe tijdperk Mercedes nog niet gunstig gezind. Het team werd derde bij de constructeurs in 2022, tweede in 2023 en staat nu na vier races vierde achter Red Bull, Ferrari en McLaren.

Red Bull dominant op en buiten de baan

Red Bull Racing is daarentegen niet tegen te houden sinds 2022. Met meerdere records op zak werd Max Verstappen in 2022 en 2023 wereldkampioen, terwijl Red Bull dominant kampioen werd bij de constructeurs. In 2024 lijkt het weer een lastig verhaal te worden om Red Bull en Verstappen tegen te houden, terwijl Mercedes ook met het huidige nieuwe concept erg veel problemen heeft en het tempo van Red Bull en Ferrari niet kan volgen. Mercedes kan er op social media nog wel een leuke post over maken, maar een reactie van Red Bull kon niet uitblijven. "Gaat het, schat?" klinkt het in de reacties vanuit het social media-team van Red Bull Racing.

Red Bull's comment on Mercedes' Instagram post:



‘...are you ok, hun?’



😭😭 pic.twitter.com/dVckPibYdV — RBR Daily (@RBR_Daily) April 8, 2024

