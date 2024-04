Max Verstappen schreef zondag de F1 Grand Prix van Japan op zijn naam door met een flink gat te domineren en controleren. De Nederlander won zo zijn derde race van het seizoen en was op Suzuka wederom de snelste qua race pace. Daarachter waren echter een paar opvallende dingen.

Verstappen won de Grand Prix van Japan met twaalf seconden voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez, die wel de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc van zich af kon houden. Verstappen had zijn voorsprong opgebouwd door 0.28 seconden sneller te zijn (gemiddeld) dan Pérez tijdens de race. De Nederlander was, zoals vaak dit seizoen, qua race pace de toonzetter. Sainz zat gemiddeld op 0.42 seconden van Verstappen en dus niet zo ver van Pérez af, wat ook tijdens de race wel te merken was. Alleen in de openingsfase liep de Mexicaan weg, wat genoeg bleek te zijn. Vervolgens komen Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren, dat duidelijk het derde team was in Japan. Met 0.54 seconden achterstand (gemiddeld) op Verstappen zat hij nog in de buurt van Sainz, maar Piastri zat er ver achter (0.85 seconden). De Australiër reed eigenlijk constant met Fernando Alonso samen. Alonso eindige op 0.85 seconden gemiddeld van Verstappen qua race pace en was dus gelijkwaardig aan Piastri.

Mercedes mist tempo

Mercedes, dat met beide coureurs bij de herstart besloot op de hards te rijden, kon geen tempo vinden op de band en vond dit pas terug nadat het in de slotfase na de medium band was gegaan. Charles Leclerc, die maar één keer stopte, was gemiddeld zelfs sneller dan de twee auto's van Mercedes. Leclerc zat op 0.89 seconden van Verstappen (gemiddeld), terwijl George Russell en Lewis Hamilton op 0.98 seconden en 1.09 seconden van Verstappen zaten. Lance Stroll, die wederom geen ritme had, was met afstand de langzaamste van de tien coureurs bij de topteams: 1.71 seconden gemiddeld af van race pace Verstappen.

Achter de vijf topteams bleken Haas en Visa Cash App RB het snelst te zijn. Toch was het Logan Sargeant die, gemiddeld op 1.89 seconden van Verstappen zat, het snelst was van de coureurs in de middenmoot. De Amerikaan leek ook op punten te mogen hopen, totdat hij in de fout ging. Yuki Tsunoda (1.89 seconden) reed hetzelfde tempo, terwijl Nico Hülkenberg (1.91 seconden) ook nog dat tempo bij kon benen. Valtteri Bottas (2.14 seconden) kon dit niet, terwijl Kevin Magnussen (2.58 seconden) veel langzamer was dan bijvoorbeeld zijn teamgenoot. Esteban Ocon en Pierre Gasly van Alpine bleken met 2.69 seconden en 2.87 seconden met afstand qua race pace het langzaamst te zijn in Japan.

RACE PACE - #JapaneseGP



✅Improved the most over 2023 (s/lap):

🥇🟢Aston -1.87 (was terrible last year)

🥈🔴Ferrari -1.72

🥉🟠McL -1.52



❌Got slower:

🟣Alpine +0.08



-LEC was quicker than both Mercedes despite stopping one less time

-ALO matched PIA.

-VER: -0.28s/lap adv.#F1 pic.twitter.com/3O0sGA6d8j — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) April 7, 2024

