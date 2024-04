Nadat Logan Sargeant tijdens de tweede vrije training van de F1 Grand Prix van Japan al gecrasht was met het chassis waarmee Alexander Albon in Australië was gecrasht, viel Albon tijdens de eerste ronde van de race in Japan uit met het andere chassis. Daardoor zijn ze allebei nu voorzien van schade. Hoe gaat het team dit oplossen?

Het team heeft namelijk, zo werd in Australië duidelijk, geen derde chassis. Aangezien beide chassis nu al een optater gehad hebben, is het nog maar de vraag hoeveel schade ze nog kunnen hebben voordat zet niet meer bruikbaar zijn. In gesprek met Motorsport.com zegt James Vowles, begonnen aan zijn tweede seizoen als teambaas van Williams, dat de coureurs voorlopig nog niet op een derde chassis hoeven te rekenen en de huidige situatie nog even zo zal blijven. "Het derde chassis zal er op dit moment pas zijn in Miami, dat is nog ver weg. Wat het chassis betreft, als je alle middelen die je binnen de organisatie hebt erop zou zetten, zou het zo'n 8 tot 10 weken kunnen duren voordat je een chassis klaar hebt, van de vriezer tot iets dat daadwerkelijk gebouwd en op de markt is. En dat is tegen de tijd dat je aan een derde chassis komt. Bij de eerste duurt het langer omdat je gewend raakt aan het proces. Het is duidelijk dat niet de hele organisatie alleen maar daarmee bezig is, we werken tegelijkertijd aan reserveonderdelen en updates en proberen de doorvoersnelheid te verhogen."

Drie chassis niet de bedoeling

Volgens Vowles gaat het niet volgens plan bij Williams als het gaat om het chassis van het team. "In ons specifieke geval was het nooit de bedoeling om hier zonder drie chassis te zijn, het was de bedoeling om er meteen aan het begin van het jaar drie te hebben. Het is een gevolg van een overbelasting van het systeem, de complexiteit van deze auto en de hoeveelheid die we probeerden te pushen. De complexiteit is enorm. Het chassis bestaat uit duizenden stukjes die je tegelijkertijd bij elkaar probeert te brengen."

