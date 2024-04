Max Verstappen schreef zondag de Grand Prix van Japan op zijn naam en daarmee nam de Nederlander revanche voor zijn teleurstellende Grand Prix van Australië. De race zat er net op en de wereldkampioen zat alweer samen met Penelope in een helikopter om te vertrekken vanaf Suzuka.

De Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka is zondag in de vroege Nederlandse ochtend een prooi geworden voor Verstappen. De Red Bull Racing-coureur pakte zaterdag de pole position en vertrok dus vanaf P1. Tijdens de twee staande starts die we zagen, wist hij redelijk eenvoudig teamgenoot Sergio Pérez achter zich te houden en vanaf die positie reed de drievoudig wereldkampioen ongestoord en onbedreigd richting zijn derde zege van het seizoen. Daarmee spoelde Verstappen de kater van de uitvalbeurt in Australië op de best mogelijke manier weg.

Per helikopter vertrokken

Heel lang om te feesten bleef Verstappen echter niet op het circuit. Kort na al zijn verplichtingen op Suzuka heeft de 26-jarige coureur alweer het circuit verlaten. Dat deed hij niet op zomaar een manier: de wereldkampioen deelt namelijk op zijn eigen Instagram beelden dat hij samen met Penelope - de dochter van Kelly Piquet - per helikopter het circuit heeft verlaten. Tijd voor een feestje was er dus niet. Even later bleek ook dat de privéjet van Verstappen al de lucht in was gegaan, waardoor hij snel huiswaarts lijkt te keren richting Monaco. De komende week is er geen Grand Prix, waardoor de coureurs een weekendje vrij hebben richting de Grand Prix van China.

Verstappen's jet just took off!



🛫Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/q9lzzMbOww — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) April 7, 2024

