De Grand Prix van Japan werd zondag een prooi voor Max Verstappen, nadat de Nederlander redelijk onbedreigd richting de zege op het circuit van Suzuka wist te rijden. Hoe ziet de stand in beide wereldkampioenschappen eruit na de vierde race van het seizoen?

De race in Japan ving zondag om 07:00 uur Nederlandse tijd aan op het circuit van Suzuka, al hadden we vrij snel te maken met een neutralisatie. Daniel Ricciardo en Alex Albon wisten na enkele bochten al dat ze het Aziatische land zonder punten zouden gaan verlaten, een flinke domper voor de heren. Na de herstart was het Verstappen die toch betrekkelijk eenvoudig wist weg te rijden vanaf de rest van het veld, terwijl ook Sergio Pérez zijn werk deed en als tweede over de streep kwam. Het goede resultaat betekent dat Red Bull weer een gat slaat richting Ferrari, nadat het geslonken was tot vier punten in Australië. Ook Ferrari doet met de derde en vierde plek van Carlos Sainz en Charles Leclerc goede zaken.

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 141 punten 2. Ferrari 120 punten 3. McLaren 69 punten 4. Mercedes 34 punten 5. Aston Martin 33 punten 6. RB 7 punten 7. Haas 4 punten 8. Williams 0 punten 9. Kick Sauber 0 punten 10. Alpine 0 punten

