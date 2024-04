De Grand Prix van Japan is normaal gesproken een race die we een stuk later op de kalender zien, zo pakte Max Verstappen in 2022 zijn tweede wereldtitel op dit circuit. Dit jaar is de race een stuk verder naar voren gehaald op de kalender. De Nederlander geeft zijn mening over de nieuwe plek van Suzuka.

De Formule 1-kalender begint anno 2024 steeds voller te raken en dat zorgt bij sommige teams en coureurs voor de nodige frustraties. Dit seizoen staan er maar liefst 24 races op de kalender en voorlopig lijkt het einde ook nog niet in zich. Om het allemaal een stuk dragelijker te maken, probeert de Formule 1 ook wat kritischer naar de kalender an sich te kijken. Soms worden er namelijk onlogische reizen over de wereld gemaakt, waar de kalender veel logischer ingedeeld zou kunnen worden.

Mooiere plaatjes

Zo is bijvoorbeeld de Grand Prix van Japan dit jaar naar voren gehaald en geplaatst tussen de races in Australië en China, daar waar de Grand Prix normaal gesproken veel later in het jaar gereden wordt. Verstappen krijgt na afloop van zijn pole position op Suzuka de vraag of hij blij is met de aanpassing. "Ja, het ziet er bovendien een stuk mooier uit met de kersenbloesem en mooier uit voor de plaatjes. Het is bovendien veel logischer om hier te zijn rond deze tijd van het jaar", stelt de drievoudig wereldkampioen.

Australië, Suzuka, China

Hij legt het uit: "Als we in Australië zijn, vervolgens hier op Suzuka en daarna in China. Ik zou misschien nog willen verbeteren dat je Suzuka en China achter elkaar zou rijden [in een double-header]. Misschien kunnen we ook Singapore nog toevoegen. Ja, het is zeker beter. Er is natuurlijk wat meer grip als het kouder is. Vooral op een circuit waar het zwaarder is op de banden, is het altijd fijn om het zo te hebben", besluit de 26-jarige coureur - morgen startend met Sergio Pérez in zijn kielzog - over de verschuiving.

