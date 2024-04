Tijdens de tweede vrije training van de Formule 1 Grand Prix van Japan was er erg weinig actie op de baan. Lewis Hamilton wijst naar het sportief reglement van de FIA als de oorzaak en vindt dat als een bepaalde regel niet veranderd was, dit voorkomen had kunnen worden.

Er werd een boel regen verwacht voor de vrijdag op het Suzuka International Racing Course. Uiteindelijk was het droog tijdens VT1 in de ochtend en miezerde het tijdens VT2 in de middag. Het probleem tijdens die laatste sessie van de vrijdag was dat het circuit te droog was voor de intermediates, maar te nat voor de slicks. Niet meer dan 9 van de 20 coureurs zetten een rondetijd neer. Oscar Piastri sloot Vrije Training 2 als snelste af met een 1:34.725 en zat daarmee zo'n vijf seconden van de normale pace af. Hamilton werd tweede met een 1:35.226.

Extra setje inters of slicks

Tot vorig seizoen was het nog zo dat als er kans op neerslag was, dan kregen de teams een extra setje intermediates tot hun beschikking van de wedstrijdleiding om ze over te halen in regenachtige vrije trainingen te rijden in plaats van de intermediates te bewaren voor later in het Grand Prix-weekend. Afgelopen februari werd deze regel echter in het sportief reglement geschrapt. De fans op Suzuka kregen daarom maar weinig auto's te zien op de baan tijdens VT2. "Het is jammer dat we dat [extra setje] niet kregen voor die sessie," vertelde Hamilton tegenover de aanwezige media in Japan. "Ze hebben de bandenregel aangepast, dus nu gaat niemand meer naar buiten om op intermediates te rijden. Het is gewoon niet logisch eigenlijk, maar ja."

Ook Fernando Alonso vindt het balen dat teams op deze manier niet meer de kans krijgen om naar buiten te gaan voor wat extra actie in natte trainingssessies. "Het is jammer voor de fans. Altijd wanneer ze hier naartoe komen, dan geven ze ons zoveel support en wij hebben niet de banden om op te rijden. Ik leef heel erg met hen mee."

Volgens George Russell moet de FIA gezond verstand gebruiken en elke coureur juist een extra setje slicks geven voor Vrije Training 3, zodat deze niet tijdens de vrijdagssessies gebruikt hoeven worden. "We reizen de wereld natuurlijk driekwart rond, dus om vervolgens geen rondjes te rijden is behoorlijk irritant. Ik hoop dat het gezond verstand de overhand krijgt en hoop dat we een oplossing vinden voor dit soort omstandigheden, want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en het zal zeker ook niet de laatste keer zijn."

