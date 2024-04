Formule 1-journalist Will Buxton blikt vooruit op het 2025-seizoen waarin Charles Leclerc en Lewis Hamilton de kleuren van Ferrari gaan verdedigen. Met de komst van de Brit zijn er twee nummer één coureurs bij de Scuderia in dienst en Buxton wijst in de The Red Flags Podcast naar een aantal oplossingen.

Leclerc is al sinds zijn aanstelling de grote belofte van het team uit Maranello en heeft normaliter Carlos Sainz in zijn broekzak. Met de aanstelling van Hamilton kan de conclusie worden getrokken dat het vertrouwen in de Monegask iets is gezakt en dat de Brit wel het hoofd koel kan houden in cruciale fases. Of het nu een populaire mening is of niet, Buxton is van mening dat Hamilton de kar moet gaan trekken en dat het team de focus op de Brit moet zetten, zodat Leclerc in de luwte kan leren.

Dat is overigens niet de enige optie waar Buxton mee komt. Zo stelt hij dat Ferrari ook voor een gelijke behandeling kan gaan. "Als je ze complete gelijkwaardigheid belooft, dan moeten ze ook dezelfde auto hebben. Ze krijgen dan allebei dezelfde kansen en als er upgrades komen, dan wissel je dat bij de coureurs af. Of je wacht op het moment dat je genoeg onderdelen hebt, om beide coureurs ervan te voorzien."

'Maak van Hamilton nummer één'

Mocht dat niet mogelijk zijn, dan ziet Buxton een nummer één positie voor Hamilton weggelegd. "Hij is de zevenvoudig kampioen en hij komt als eerste coureur naar de renstal. Daar moet je mee kunnen leven en pak de kans om ervan te leren", zo zegt Buxton indirect tegen Leclerc. De Monegask heeft onlangs verlengd en dus weet hij dat hij de toekomst van het team is. "Het is jouw team en dat verandert niet. Je bent hier voor de lange termijn, terwijl Lewis misschien maar twee of drie seizoen hier zal zijn", aldus Buxton.

