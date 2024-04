Dinsdag werd bekend dat Viaplay een partnerschap is aangegaan met Talpa Network. Daardoor wordt de zender SBS9 omgedoopt tot Viaplay TV, maar wat betekent dit nu voor de kijker?

Viaplay kwam begin 2022 in Nederland als streamingdienst, maar zal dus vanaf 5 april beschikken over een open net. Daarop zal het onder anderen de Formule 1 gaan laten zien, maar ook het Premier League-voetbal, de Duitse Bundesliga en de Professional Darts Corporation zullen er te zien zijn. Het is een nieuw pad dat het Scandinavische bedrijf heeft ingeslagen, maar wat betekent dit nu concreet voor de Formule 1-fan?

Viaplay TV

De zender Viaplay TV wordt vanaf 5 april actief. De tweede vrije training die in Japan wordt verreden zal integraal worden uitgezonden, waardoor het spektakel live te volgen is voor de fans. Ook zal de Shakedown Japan te zien zijn op de open zender. Toch moet er voor de liveverslagen van de kwalificaties en de Grands Prix nog altijd een abonnement worden afgenomen, want die worden namelijk niet integraal uitgezonden. Zes uur nadat een sessie is afgelopen, is het spektakel wel op Viaplay te zien. Aankomende zondag betekent dat dus vanaf 13:00 uur.

Uitzendrechten

Het tijdstip van aankondiging is echter wel opmerkelijk, het Formule 1-seizoen is namelijk al drie races onderweg. Op dit moment wordt er op de achtergrond nog een strijd gevoerd voor de uitzendrechten van de koningsklasse vanaf volgend seizoen en daarvoor zou VodafoneZiggo op pole position staan, zo melden diverse bronnen.

