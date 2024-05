Het contract van het Autodromo Nazionale di Monza loopt na 2025 af en het circuit hoopt snel een tienjarige verlenging te kunnen aankondigen. Toch is de president van de Automobile Club of Italy, Angelo Sticchi Damiani, er helemaal niet gerust op. Hij erkent dat Liberty Media juist weg wil van Europese banen en roept daarom de regering op om de helpende hand te bieden.

Italië heeft de luxe dat het over twee races in het land beschikt. Afgelopen weekend werd de grote prijs van Emilia-Romagna verreden en later dit seizoen staat de race op het Temple of Speed op het programma in Monza. Toch lijkt die situatie niet houdbaar, want in Imola was ook een delegatie vanuit Thailand aanwezig om een eventuele Grand Prix in Bangkok te bespreken. Op de alsmaar voller wordende kalender lijkt er momenteel weinig plek te zijn voor de traditionele banen, daarnaast heeft de sport diverse keren uitgesproken dat het ook nieuwe gebieden wil aandoen.

Interesse Thailand

Tegenover La Gazzetta dello Sport legt Damiani de situatie uit. "Totdat het is ondertekend [contractverlenging] kunnen we er niet gerust op zijn, omdat we ons in een context bevinden waarin alles snel verandert. Afgelopen weekend was de premier van een Aziatisch land dat Formule 1 wil aanwezig in Imola", zo schermt hij met interesse vanuit Thailand.

Verbouwing Monza

Het circuit in Monza wordt op dit moment verbouwd en er zijn nieuwe kerbstones in aantocht, ook komt er een nieuwe laag asfalt. "Het probleem is dat Liberty Media aan de ene kant aandringt op races op plaatsen die horecadiensten kunnen bieden die voor veel geld verkocht kunnen worden, met name de Paddock Club. Anderzijds komt het grootste deel van de concurrentie uit Europa, waar Madrid zal deelnemen en waar twee grote landen als Frankrijk en Duitsland geen GP hebben en druk uitoefenen", zo wijst hij naar het dilemma.

Monza heeft korting op F1

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft er al een tijdje voor kunnen zorgen dat er twee races in Italië worden gehouden, maar Damiani verwacht dat die situatie niet vol te houden is. "Allereerst wil ik zeggen dat Stefano Domenicali een grote en begrijpelijke aandacht voor ons en voor Italië heeft." Tegelijkertijd vraagt de FOM flink wat centjes van de organisatoren, maar dat geldt niet voor Monza. "We houden er ook rekening mee dat Monza het minst betaalt voor de F1 (20 miljoen dollar per jaar) en de verlenging van het contract brengt ons de verplichting van de automatische stijging van 3 procent per jaar. Kortom, we moeten snel zijn."

Monza roept hulp in van politiek

Kortom, Damiani hoopt dat de Italiaanse politiek een handje gaat meehelpen. "Als we zekerheid hebben van de overheid over de mogelijkheid van publieke financiering, kunnen we proberen een overeenkomst te sluiten met de Formule 1. En we mikken op een overeenkomst voor tien jaar, naar het model dat onlangs door Hongarije is ingehuldigd."

