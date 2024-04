Lewis Hamilton begint in de nadagen van zijn loopbaan aan een avontuur bij het team van Ferrari, al komt langzaam maar zeker ook zijn pensioen een stuk dichterbij. De zevenvoudig wereldkampioen maakt duidelijk dat hij ondertussen al druk nadenkt over wat er komen gaat.

Hamilton trekt na dit seizoen de deur bij Mercedes achter zich dicht na een lange en succesvolle periode. De zevenvoudig wereldkampioen heeft ervoor gekozen om in de nadagen van zijn loopbaan nog een avontuur bij Ferrari te beginnen, een lang gekoesterde droom van de 38-jarige coureur. Hoe lang Hamilton nog door kan bij de Italiaanse renstal, valt natuurlijk nog te bezien. Hij komt langzaamaan toch richting een relatief hogere raceleeftijd en dus komt zijn pensioen in zicht.

Te vroeg of te laat gestopt

De coureur uit Stevenage denkt natuurlijk dus al regelmatig over het leven naar de Formule 1 en hij is daar druk mee bezig: "Ik heb met zoveel geweldige atleten gesproken. Van Boris Becker tot Serena Williams en zelfs met Michael Jordan. Ik heb met de groten der aarde, die al met pensioen waren of nog in competitie, gesproken over de angst van wat er komen gaat. Het gebrek aan voorbereiding op wat er komen gaat. Een hoop van hen zeiden: 'Ik ben te vroeg gestopt of ben te lang doorgegaan. Toen het eindigde, had ik niks gepland. Mijn hele wereld stortte in elkaar omdat alles in mijn leven om die sport ging'", vertelt Hamilton aan GQ Magazine.

Andere passies

De Mercedes-coureur vervolgt: "Sommigen hadden niet echt iets gepland, waardoor ze daarna in een soort gat vielen. Dan hadden ze geen idee hoe ze het moesten vullen of vulden ze het met de verkeerde dingen. Dan maak je een paar fouten. Daardoor ben ik gaan nadenken en vroeg ik me af hoe ik zoiets kan gaan voorkomen. Toen ben ik dingen gaan ontdekken waar ik nog meer gepassioneerd over was", besluit Hamilton, die veel bezig is met zaken als mode en films.

