Lando Norris, al een paar jaar coureur van McLaren - dat achter Red Bull Racing in dit tijdperk bij de beste teams in F1 hoort - heeft voor de fans die hopen minder goed nieuws: de Brit denkt dat er in 2026 pas grote veranderingen in de pikorde gaan komen.

In gesprek met Motorsport.com laat Norris weten dat fans die hopen dat de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing snel voorbij is, toch echt moeten wachten tot 2026. Volgens de Brit gaat dat dit jaar of in 2025 niet meer gebeuren. "Nee, ik denk dat je moet wachten tot 2026 om de dingen echt door elkaar te schudden. Ik denk dat dat een grote verandering voor elk team kan betekenen, waarbij de power units waarschijnlijk een van de grootste dingen zal zijn."

Weinig verschillen in 2024 en 2025

Volgens Norris heeft Red Bull in 2022 zo'n grote slag geslagen, dat er een grote regelwijziging nodig is om het gat weer te dichten. "Nu is er niet echt iets tussen de power units van de verschillende teams, maar veel meer tussen de auto's. Ik verwacht dat Red Bull, als team met de meeste power units, een grote verandering zal doormaken. Ik verwacht dat Red Bull, als het team dat ze zijn, altijd in het voordeel zal zijn omdat ze voorop liggen."

Red Bull 'net zo slim' als andere teams

Daarnaast weet Norris ook dat de werknemers bij Red Bull van hetzelfde niveau, zo niet beter zijn dan de werknemers van andere teams en ze dit gat prima kunnen consolideren tot eind 2025. "Ze zijn net zo slim, slimmer in veel opzichten, dat als ze het net zo goed doen als elk ander team, ze altijd het voordeel zouden moeten hebben dat ze hebben, maar je hoopt dat ze geen goede ideeën meer hebben. Ik denk dat elk team bezig is met een inhaalslag. Zelfs als je kijkt naar onze 12 maanden progressie van vorig jaar, zijn we het team dat zich het meest heeft ontwikkeld en zijn we het team dat zich het best heeft ontwikkeld in de afgelopen 12 maanden. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, denk ik dat we heel blij mogen zijn met het werk dat we doen. Maar het is niet genoeg en het is niet dichtbij genoeg om hen uit te dagen."

