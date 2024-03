De eerste weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Japan

Over niet al te lange tijd arriveert het Formule 1-circus in Japan voor de vierde Grand Prix van het seizoen. Als we kijken naar de eerste weersverwachtingen, dan zien we een boel nattigheid.

De aankomende wedstrijd in Japan zal de 37e race van de koningsklasse van de autosport zijn in het Oost-Aziatische land en de 33e op het Suzuka International Racing Course. In 1976, 1977, 2007 en 2008 streek de Formule 1 namelijk neer op Fuji Speedway. Net als met de Grand Prix van Australië zullen we ook nu weer onze wekkers moeten zetten. Het weekend op Suzuka begint natuurlijk met Vrije Training 1. Die sessie gaat op vrijdag 5 april van start om 04:30 uur Nederlandse tijd en Vrije Training 2 begint dan om 08:00 uur. De zaterdag draait om de kwalificatie, maar eerst hebben we nog Vrije Training 3 om 04:30 uur. Op die 6 april staat de kwalificatie gepland om 08:00 uur. Voor de race op zondag 7 april wordt het ook vroeg opstaan, want de lichten gaan namelijk uit om 07:00 uur Nederlandse tijd. Naast de Formule 1 komen ook de Ferrari Challenge Japan en Porsche Carrera Cup Japan in actie op Suzuka.

Veel regen

Vijf dagen voordat het evenement in Japan begint, nemen we even de weersverwachting door en dan zien we dat er een boel regen wordt verwacht. AccuWeather meldt dat de kans op regen 75% is op de dag van de eerste twee trainingssessies waarbij de regen vooral in de middag wordt verwacht, voordat het droog maar bewolkt wordt in de avond. De neerslagkans op de kwalificatiedag is 25% met bewolking in de middag en wat regen in de avond. Op de zondag van de Grand Prix is de kans op regen 72% met bewolking in de ochtend en regen in de middag. Een aantal weerplatformen voorspellen dat er maar liefst 45 millimeter regen kan vallen op die zondag alleen. Dat is een derde van wat er normaal gesproken in de hele maand april valt in de Suzuka-regio. Het is al vaker voorgekomen dat veel regenval zorgde voor vertragingen of veranderingen in het tijdschema voor de Grand Prix van Japan.

