RB begon het Formule 1-seizoen van 2024 met twee races zonder punten, maar dankzij het P7-resultaat van Yuki Tsunoda in Australië ligt het Red Bull-zusterteam nu zesde in de tussenstand. Toch is de renstal nog niet helemaal tevreden over de VCARB01 en dus zitten er upgrades aan te komen.

RB, tot vorig jaar bekend als Scuderia AlphaTauri, maakte in 2023 een lastig seizoen mee. Ze lagen tot de Grand Prix van Mexico-Stad laatste in het constructeurskampioenschap. Upgrades aan de AT04-bolide van Tsunoda en Daniel Ricciardo, waaronder het overnemen van de achterwielophanging van de dominante Red Bull RB19 in Singapore, zorgden voor een flinke vooruitgang bij AlphaTauri. Dankzij de zevende plaats van Ricciardo op Autódromo Hermanos Rodríguez en nog eens twee puntenfinishes van Tsunoda kwam het team uit Faenza uiteindelijk op de achtste plek in de eindstand van vorig jaar terecht voor Kick Sauber en Haas.

Upgradepakketten voor Japan en Imola

De coureurs van RB begonnen wat teleurstellend aan het seizoen van 2024. Tsunoda werd veertiende en vijftiende in Bahrein en Saoedi-Arabië, terwijl Ricciardo genoegen moest nemen met P13 en P16. Helmut Marko liet na de Grands Prix in het Midden-Oosten weten dat het racetempo van het RB-duo een tandje omhoog moest. Tsunoda gaf direct gehoor aan de opdracht van de Red Bull-hoofdadviseur en scoorde een indrukwekkende zevende plaats in de Grand Prix in Melbourne, maar Ricciardo bleef in zijn thuisrace achter op de twaalfde stek. Geruchten dat de Australiër vervangen zou worden door Liam Lawson kwamen naar voren, maar deze werden al gauw ontkracht.

RB hoopt nog een stap vooruit te zetten met een nieuw upgradepakket voor de wedstrijd in Japan. De Italiaanse renstal moest eerst koelingsproblemen oplossen die te maken hadden met de aerodynamica van de VCARB01. In Australië bracht het team een nieuw achtervleugel met zich mee. Volgens Formu1a.uno blijft het daar niet bij. RB zou zich momenteel focussen op de luchtweerstand en het gewicht van de auto. Ze zullen naar verluidt een upgradepakket met een nieuwe vloer meenemen naar het circuit van Suzuka. Een tweede upgradepakket voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola zou ook al in de pijplijn zitten waarbij een deel van het concept van de VCARB01 aangepakt zou worden.

