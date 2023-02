Lars Leeftink

Maandag 20 februari 2023 07:59 - Laatste update: 09:39

Daar waar alle focus gaat naar de Formule 1-coureurs, hebben acht van de tien teams ook een opleiding waarin de jonge coureurs zich mogen laten zien. Ook dit seizoen zitten deze opleidingen vol met talent.

Mercedes, Red Bull/AlphaTauri, Ferrari, Alpine, Williams en Sauber hebben de grootste opleiding, terwijl ook McLaren iemand in de opleiding heeft vast weten te leggen. Haas en Aston Martin zijn de enige teams die geen opleiding hebben. De coureurs in deze opleidingen komen vooral in actie in de Formule 2, Formule 3, Formule 4 of in kartkampioenschappen. Hieronder een overzicht van alle talentvolle coureurs, in welk opleidingsprogramma ze actief zijn en waar ze in 2023 zullen racen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Verstappen zaterdag tijdens testdagen niet in actie, De Vries elke dag de baan op'

Red Bull/AlphaTauri

De grootste opleiding is die van Red Bull, die onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen heeft voortgebracht. Dit seizoen zijn twaalf coureurs onderdeel van de opleiding. Enzo Fittipaldi, Dennis Hauger, Ayumu Iwasa, Zane Maloney, Jak Crawford en Isack Hadjar komen komend seizoen uit in de Formule 2, terwijl Sebastian Montoya het in de Formule 3 gaat proberen. Liam Lawson, die al wat rondjes reed in de Formule 1 als reservecoureur, zal deze rol in 2023 ook op zich nemen. Hij gaat daarnaast ook actief zijn in de Super Formula namens Mugen. Verder zien we Souta Arao namens Hiteck uitkomen in de GB3, gaat Arvid Lindblad zijn rondjes rijden in de Formule 4 namens zowel Prema (Italië) als Hitech (Abu Dhabi) en zien we Enzo Deligny in de Spaanse Formule 4 terug namens Campos. Tot slot nog Enzo Tarvanichkul, die actief zal zijn in het karten namens Prema.

Ferrari

De opleiding van Ferrari bestaat in 2023 uit acht coureurs. Oliver Bearman en Arthur Leclerc gaan namens Prema Racing en DAMS komend seizoen in actie komen in de Formule 2 en worden gezien als grote talenten. Dino Beganovic gaat in de Formule 3 uitkomen namens Prema. Verder zullen ook Rafael Camara (Formula Regional European Championships), James Wharton en Tuukka Taponen (Formule 4) onderdeel zijn van de Driver Academy.

Er zijn ook twee dames actief in de opleiding, waaronder een half-Nederlandse. Aurelia Nobels, komend seizoen in actie in de Formule 4, is namelijk niet de enige dame die onderdeel is van de opleiding. De half-Nederlandse Maya Weug (Nederlandse vader, Belgische moeder en geboren in Spanje) rijdt komend seizoen in de Formula Regional European Championships, na vorig jaar in de Formule 4 te hebben gereden. Daar komt ze dus mede-opleidingsgenoot Camara tegen.

Mercedes

Bij Mercedes zijn er zeven coureurs die actief zijn in de opleiding. De enige echte bekende naam is Frederik Vesti, die komend seizoen in de Formule 2 namens Prema in actie gaat komen. Verder zijn ook Paul Aron (Formule 3), Andrea Kimi Antonelli (karten), Daniel Guinchard (vorig jaar Britse Formule 4), Alex Powell, Yuanpu Cui en Luna Fluxa (alle drie actief vorig jaar in WSK) onderdeel van de opleiding die onder meer George Russell heeft voortgebracht.

Alpine

De Alpine Academy is groter dan ooit en bestaat in 2023 uit negen coureurs, waarvan zeven mannen en twee vrouwen. Jack Doohan en Victor Martins zijn de bekendste namen en komen in 2023 uit in de Formule 2. Nikola Tsolov, Gabriele Mini en Sophia Floersch komen komend seizoen uit in de Formule 3, terwijl er ook in de andere raceklassen genoeg coureurs van Alpine zullen zijn. Matheus Ferreira gaat in actie komen in de Italiaanse Formule 4 namens Van Amersfoort Racing, terwijl karttalent Kean Nakamura (actief in European Karting) en Aiden Neate (nog niet bekend waar hij gaat racen) ook onderdeel zijn van de opleiding. Tot slot heeft de opleiding naast Floersch nog een andere vrouwelijke coureur: Abi Pulling. Zij mag zich laten zien in de nieuwe F1 Academy die opgericht is.

Williams

Bij Williams bestaat de jeugdopleiding op dit moment uit vijf coureurs. Jack Aitken, Roy Nissany (Formule 2), Franco Colapinto (Formule 3) en Zak O'Sullivan (Formule 3) zijn onderdeel van de opleiding waar Logan Sargeant tot voor kort ook onderdeel van was. Ook vrouwelijke coureur Jamie Chadwick is onderdeel van de opleiding. De Britse gaat, na haar kampioenschap in de W-Series in 2022, uitkomen in Indy NXT. Deze raceklasse moet je zien als de Formule 2 van IndyCar.

Sauber

Bij Sauber, dat momenteel nog met Alfa Romeo samenwerkt en richting 2026 met Audi in zee gaat, hebben ze ook een opleiding. Daar zijn momenteel vier coureurs onderdeel van, waarvan Theo Pourchaire (komend seizoen in de Formule 2 actief) de bekendste is. Ook Marcus Amand (Formula Regional), Taym Saleh (internationale kampioenschappen karten) en Lena Bühler (F1 Driver Academy) zijn onderdeel van de opleiding.

Overig

Bij McLaren heeft de opleiding de laatste jaren niet heel veel meer gepresteerd. Daarnaast lag de focus van McLaren ook ergens anders. Voor 2023 heeft het team wel Ugo Ugochukwu onder contract. De Amerikaan is op dit moment aan het karten. Haas en Aston Martin zijn de enige teams die geen opleiding hebben. Bij Haas is alleen Pietro Fittipaldi verbonden aan het team, terwijl Aston Martin op reservecoureurs Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne en vrouwelijke coureur Jessica Hawkins na geen andere coureurs of jeugdtalenten tot haar beschikking heeft.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)