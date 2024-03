Carlos Sainz Jr. wist vandaag de F1 Grand Prix van Australië op zijn naam te zetten. De Spanjaard kwam namens Ferrari als winnaar over de streep en gaf hiermee nog maar eens zijn visitekaartje af aan geïnteresseerde teams. Sainz heeft namelijk nog geen contract voor volgend jaar en hoopt dat zijn recente prestaties hem op de radar zetten.

Het hele weekend zag het er al prima uit voor Ferrari in Melbourne. De auto oogde snel en het bandenmanagement was onder controle. Hoewel men net naast pole position greep [die ging naar Max Verstappen], mocht Ferrari wel via Sainz op de tweede startpositie plaatsnemen. De Spanjaard had een goede start van de race, ging voorbij aan Verstappen en zag daarna hoe zijn voornaamste concurrent uitviel met een remprobleem. Sainz reed vervolgens comfortabel naar de finish en zette zo zijn eerste zege van het jaar op het scorebord. Het was opnieuw een sterk weekend van Sainz, die de laatste weken - ondanks zijn buikoperatie - goed in vorm is. De Madrileen hoopt dat hij met zijn zege wederom een visitekaartje heeft afgegeven.

Sainz hoopt "een baan te krijgen" volgend jaar

"Ik ben nog steeds werkloos voor volgend jaar, dus ik denk dat dit [de overwinning in Australië, red] wel helpt om een baan te krijgen volgend jaar", zo lacht hij na afloop bij de interviews. "Ik hoop dat ik een stoeltje krijg, natuurlijk." Kort daarna schoof Sainz ook aan bij de persconferentie en daar werd hij wederom geconfronteerd met de vraag of deze overwinning hem helpt richting een stoeltje voor volgend seizoen. "Ik weet het niet, maar natuurlijk kan dit geen kwaad, dat is honderd procent zo. Ik zit nog steeds zonder baan volgend jaar, en natuurlijk kan dit helpen."

Sainz hoeft zich aan niemand te bewijzen

Sainz denkt echter niet dat hij de teambazen hoeft te overtuigen wat betreft zijn kwaliteiten als coureur. "Ik denk dat iedereen in meer of mindere mate wel weet wat ik kan doen. Ik race voor mezelf om mezelf te bewijzen dat ik kan winnen als ik een competitieve auto heb. En als er zich een kans voordoet om te winnen tijdens een weekend, dan race ik niet om mezelf te bewijzen aan teambazen of andere mensen. Ik race om mezelf te laten zien dat als ik de auto krijg, ik het kan doen. Dat is de mentaliteit en benadering die ik heb en zal houden gedurende het jaar."

