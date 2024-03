De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Australië bekendgemaakt. Na de kwalificatie van zaterdag werden er twee gridstraffen uitgedeeld.

Max Verstappen pakte de pole position tijdens de kwalificatie op het Albert Park Circuit, nadat hij de snelste tijd in Q3 had neergezet met een 1:15.915. Carlos Sainz maakte indruk door na een intensief herstel van een operatie na een blindedarmontsteking de tweede plek te pakken. Lando Norris vinden we op de derde plaats voor Charles Leclerc. De laatstgenoemde maakte een foutje in zijn tweede run van Q3 waardoor hij zijn tijd niet verbeterde. Oscar Piastri completeert de top vijf. Sergio Pérez had zich als derde gekwalificeerd, maar het was al gauw duidelijk dat hij een gridstraf van drie posities zou krijgen voor het ophouden van Nico Hülkenberg in Q1. De Mexicaan start daarom vanaf P6 voor George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Fernando Alonso.

De rest van de grid

Voor het eerst sinds 2010 wist Lewis Hamilton niet uit Q2 te komen in Melbourne. Net als 14 jaar geleden kwalificeerde hij zich gisteren als elfde. Alexander Albon op P12 is de enige Williams op de grid. Logan Sargeant moest zijn auto afstaan, nadat Albon zijn chassis had beschadigd in een stevige crash in Vrije Training 1. Valtteri Bottas vangt de race aan vanaf de dertiende positie voor Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo. Het team van Visa Cash App RB heeft nog een motorwissel gedaan bij Ricciardo in aanloop naar de race, maar dat heeft hem geen gridstraf opgeleverd. Zhou Guanyu zal niet beginnen vanaf P19 op de grid. Hij beschadigde zijn voorvleugel en omdat de reserve-voorvleugel van Kick Sauber niet dezelfde specificaties heeft als het origineel, zal de Chinese coureur de wedstrijd vanuit de pitstraat moeten starten.

Dit is de definitieve startgrid voor de Grand Prix van Australië. RB heeft nog een motorwissel gedaan bij Daniel Ricciardo, maar dat heeft hem geen gridstraf opgeleverd. Zhou Guanyu moet vanuit de pitstraat beginnen na het beschadigen van de voorvleugel op zaterdag.#F1 #AusGP pic.twitter.com/ZzbnL2WbOi — GPFans NL (@GPFansNL) March 24, 2024

