Visa Cash App RB moest de mouwen opstropen na de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Australië. In aanloop naar de race hebben ze namelijk een motorwissel gedaan bij Daniel Ricciardo. Daarnaast is er nu duidelijkheid over de startpositie van Zhou Guanyu.

Ricciardo leek tijdens de kwalificatie op het Albert Park Circuit door te gaan naar Q2, totdat zijn beste rondetijd werd afgenomen vanwege het overschrijden van de track limits. De 34-jarige, voor wie dit zijn thuisrace is, bleef steken op de achttiende positie. Uit voorzorg heeft het zusterteam van Red Bull de RBPT-Honda-krachtbron van Ricciardo vervangen. Het gaat om de verbrandingsmotor, de turbo, de MGU-H, de MGU-K en het uitlaatsysteem. Hij heeft geen gridstraf gekregen, want volgens artikel 28.2 van het sportief reglement heeft hij nog niet de limiet bereikt van een van deze motoronderdelen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo start thuisrace vanaf P18: "Had het gevoel dat ik er echt alles uit had gehaald"

Pech voor Zhou

Zhou kwam niet verder dan de negentiende positie in de kwalificatie in Melbourne. Zijn Kick Sauber-bolide had schade opgelopen, en niet omdat de Chinees de muur had geraakt, maar omdat de voorvleugel was losgeraakt en beschadigd door vibraties op de kerb bij het uitkomen van bocht 10. De Zwitserse renstal heeft de voorvleugel moeten vervangen en omdat deze niet dezelfde specificaties heeft als de voorvleugel die er aan het begin van het weekend op zat, moet hij van de wedstrijdleiding de race beginnen vanuit de pitstraat.

A rough break for Zhou as his front wing gets chewed up and spat out exiting Turn 10 😵#F1 #AusGP pic.twitter.com/MzxgVFx4v8 — Formula 1 (@F1) March 23, 2024

Er zijn nog wat meer onderdelen vervangen bij verscheidene teams, zoals een leiding van de koeling bij de Ferrari van Charles Leclerc, een remleiding bij de Mercedes van Lewis Hamilton en de vloer van de Aston Martin van Fernando Alonso, maar dit is allemaal binnen de reglementen gebeurd en levert geen straffen op.

Gerelateerd