Max Verstappen onthult dat hij "al in het vliegtuig gestapt" was, als hem hetzelfde was overkomen, wat Logan Sargeant dit weekend bij Williams overkwam. De Amerikaan moest zijn auto na de vrijdag in Australië afstaan aan Alexander Albon, die na een crash tijdens VT1 zoveel schade aan zijn chassis had dat Williams niet met die auto door kon rijden.

