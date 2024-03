Ryanair heeft via social media op ludieke wijze ingehaakt op de beslissing van het Formule 1-teams van Williams om Logan Sargeant de rest van het weekend in Melbourne langs de kant te houden, terwijl Alexander Albon plaats neemt in de auto van de Amerikaan.

Het raceweekend in Australië is er voor Williams nu al een om snel te vergeten. Alexander Albon raakte tijdens een snelle ronde in de eerste vrije training de kerbstone in bocht zes, waarna hij de controle over zijn auto verloor en hard de muur invloog. Het chassis van de Williams bleek dusdanig beschadigd te zijn geraakt dat het niet meer gerepareerd kan worden. De Britse formatie bleek echter geen reserve-exemplaar bij zich te hebben, waarna de opvallende en vooral pijnlijke beslissing werd genomen om Albon de rest van het weekend plaats te laten nemen in de auto van Logan Sargeant. En daar weet Ryanair wel raad mee. De luchtvaartmaatschappij reageert regelmatig op opvallende gebeurtenissen in de Formule 1, en laat ook deze kans niet onbenut.

here's a flight as you don't have a car https://t.co/bqyvbbNZGR pic.twitter.com/UH8YNg43Dn — Ryanair (@Ryanair) March 22, 2024

Savage - 2B or not 2B … pic.twitter.com/EQNVoWiFVo — 𝖗𝖆𝖒𝖉𝖔𝖒𝖓𝖊𝖘𝖘 (@csramachandran) March 22, 2024

