Niet alleen Max Verstappen moet nog de juiste afstelling vinden in zijn RB20, ook teamgenoot Sergio Pérez krabt zich na de eerste twee trainingen achter de oren. De Mexicaan werd in de eerste oefensessie als zesde afgevlagd en staat voor VT2 als negende op de tijdenlijst.

Dr. Helmut Marko gaf na de openingsessies aan dat hij vermoedt dat de concurrenten wellicht al met vol vermogen hebben rondgereden en dat dit het verschil kan verklaren. Vooral het verschil tijdens de tweede training viel op. Verstappen gaf bijna vier tienden toe op de tijd van Charles Leclerc, maar Pérez kijkt tegen ruim acht tienden aan. Voor de Mexicaan betekent het dat hij aan de bak moet en bij Formula1.com geeft hij tekst en uitleg.

Melbourne, altijd lastig

"Zoals gewoonlijk is Melbourne behoorlijk lastig, vooral als we naar de middag gaan. Het zicht is gewoon superslecht als de zon vrijwel op je gezicht schijnt, dus het is echt moeilijk te zien", zo opent 'Checo'. Toch zijn de omstandigheden natuurlijk voor iedereen hetzelfde en Pérez weet dan ook dat hij aan de bak moet. "Maar over het algemeen denk ik dat we nog wat werk te doen hebben. Ik denk dat de degradatie op die lange termijn niet geweldig was, dus er is nog wat werk aan de winkel, en van daaruit gaan we verder."

Gevaar vanuit Italië

Ferrari kwam vooral goed voor de dag in Melbourne en dat is Pérez ook opgevallen. "Ze waren behoorlijk sterk. Ik denk dat het op dit circuit beter voor ze lijkt. Ze waren ook behoorlijk sterk op de lange runs, dus ik denk dat het een flinke kluif wordt om ze dit weekend te verslaan." 'Checo' vermoedt dat Ferrari vooral tijdens de kwalificatie hoge ogen gaat gooien: "Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze over het algemeen vrij snel zijn, dus dat wordt interessant."

