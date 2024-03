Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur moet het zo snel mogelijk weer over het racen gaan. De teambaas van Ferrari stoort zich aan alle verhalen rondom de sport heen, waarbij de teambazen ook telkens om hun mening wordt gevraagd. Hij stelt dat het allemaal gespeculeer oplevert en dat de fans hier totaal niet op zitten te wachten.

De Fransman was vrijdag aanwezig bij de persconferentie voor teambazen. Daar werd hem, maar ook zijn collega's gevraagd om te reageren op de klacht die Susie Wolff heeft ingediend tegen de FIA. Vasseur vermoedt vooral dat het de pers is die geïnteresseerd is in die mening, in plaats van de fans. In zijn ogen willen de fans het gewoon over het racen hebben en hij trekt dan ook een lijn op de persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Social media is verdeeld over keuze Williams: 'Lastig voor Sargeant, logisch vanuit team'

Fans willen het over de competitie hebben

"Ja, ik ben het met Zak [Brown] en Peter [Bayer] eens dat al deze zaken transparant moeten zijn", zo reageert hij op de vraag wat hij nu precies van de klacht van Wolff vindt. Daarna moet hem toch iets van het hart: "Eerlijk gezegd vragen de fans me hier helemaal niets over. De fans hebben het over overstuur, over onderstuur, over competitie. En ik denk dat het meer een kwestie van de pers is om over deze gevallen te praten." Hij wil de fans dan ook weer centraal stellen en het vooral over de actie op de baan hebben. "Ik heb nog nooit een fan of gast gehad die me naar de rechtszaak vroeg. En dus denk ik dat we ons op een bepaald moment misschien op onze zaak moeten richten."

OOK INTERESSANT: Leclerc vermoedt dat Red Bull nog wel wat achter de hand heeft: 'Ze liggen nog voor op ons'

Gerelateerd