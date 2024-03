De afgelopen maanden stond Red Bull Racing niet om de sportieve resultaten in het nieuws, het ging allemaal over een mogelijke machtsstrijd binnen de top van het team.

Het Duitse Bild is op onderzoek gegaan en wijst naar de rol van Christian Horner, die als teambaas van Red Bull Racing, bij het overlijden van Dietrich Mateschitz zijn kans zag om zich te ontdoen van de bemoeienis van Helmut Marko. Dat er nu een tweestrijd is ontstaan en dat zelfs Max Verstappen zich erover heeft uitgelaten, laat zien hoe ernstig de situatie op dit moment achter de schermen is.

Aandelen

Hoewel er in eerste instantie werd gedacht dat het domino-effect is begonnen bij het overlijden van Mateschitz in oktober 2022, speelt het gevecht al een tijdje langer. Al tijdens het ziekenbed van de oprichter van Red Bull, zou Horner getracht hebben om het meerderheidsaandeel van Red Bull in te nemen. Het gaat dus niet alleen om het raceteam, het gaat om het energiedrankbedrijf (Red Bull GmbH). Mateschitz had tot zijn overlijden weliswaar 49 procent van de aandelen in handen, maar had laten optekenen dat alle beslissingen wat betreft het personeel, via hem liepen. De Thaise aandeelhouder, Chalerm Yoovidhya, vond die afspraak overigens prima. De winsten werden namelijk ook steeds hoger.

Marko werd door Mateschitz op de Formule 1-activiteiten gezet en haalde ook Horner naar de renstal toe. De tachtigjarige Oostenrijker heeft zelfs diverse malen ingestaan voor de Britse teambaas, want Mateschitz was geen fan van Horner. Ook waren de successen in het Sebastian Vettel-tijdperk en het Verstappen-tijperk afdoende om de Brit in zijn zetel te houden.

Onderhandelingen met Porsche

Het raceteam is op de achtergrond bezig om de power unit, die vanaf 2026 in de Red Bull zal zitten samen met Ford te ontwikkelen. Lange tijd leek het erop of Porsche zich zou samenvoegen met Red Bull, maar uiteindelijk heeft een veto van Horner dat tegengehouden. Porsche wilde namelijk een partnerschap dat op gelijke voet zou staan. Wat betekent dat het voor vijftig procent eigenaar van het team wilde worden. Daarmee zou de rol van Horner in gevaar komen, dan wel minder belangrijk worden. Insider vertellen tegen het Duitse medium dat mocht Mateschitz er vandaag de dag nog zijn, dan was Horner al de deur gewezen.

Horner krijgt 'troostprijs'

Horner probeerde dus het meerderheidsaandeel van het raceteam te krijgen, wat niet lukte en ook een aandeel in het blikjesbedrijf mislukte. Wel heeft de Brit inmiddels de marketingrechten van het voormalig AlphaTauri in handen en dat verklaart wellicht waarom het team tegenwoordig door het leven gaat als het Visa Cash App RB-team. Toch heeft Horner zich nog niet neergelegd bij de 'troostprijs' die het heeft gekregen. Hij zou nog steeds zijn zinnen hebben gezet op de functie van CEO van Red Bull GmbH. Die functie wordt momenteel ingevuld door Oliver Mintzlaff.

