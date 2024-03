Daniel Ricciardo weet dat de toekomst van Sergio Pérez en Max Verstappen bij Red Bull Racing onzeker is, zeker nu de beschuldigingen rondom Christian Horner hebben gezorgd voor nog meer onzekerheid binnen het team. De Australiër is echter bezig met Visa Cash App RB en wil de resultaten het woord laten doen.

Tijdens de persconferentie in Melbourne voorafgaand aan het raceweekend in Australië laat Ricciardo weten zich niet al te druk te maken om de geruchten omtrent Red Bull en de toekomst van de twee stoeltjes bij het team vanaf 2025. "Ik houd me niet zo bezig met al die verhalen. Ik weet natuurlijk wat mijn positie binnen het team is, en ik weet wat er mogelijk kan gebeuren als ik het heel goed doe. Dat geldt echter voor alle teams. Als je een topseizoen hebt, kan dat kansen opleveren, en kan dat je positie verbeteren. Het is dus altijd je doel als coureur om het zo goed mogelijk te doen. Ik wil de auto gewoon zo goed mogelijk besturen."

Ricciardo over Red Bull

Het zou zomaar kunnen dat er in 2025 twee stoeltjes beschikbaar zijn, als het - naast het aflopende contract van Sergio Pérez - ook daadwerkelijk komt tot een vertrek van Verstappen naar Mercedes. Ricciardo: "Ik kijk vooral niet te ver vooruit. Ik ben dus niet bezig met het Red Bull-stoeltje. Ik weet dat als ik hele goede resultaten pak, dat die kans zich kan voordoen, maar ik denk er niet te veel over na. Twaalf maanden geleden bevond ik me nog niet in deze positie. Ik wist ook niet of ik weer terug zou komen in deze positie. Ik bekijk het per weekend. Er zal altijd gepraat worden, maar ik weet wat mijn werk is en waar ik me op moet richten. Hoe meer je je bezighoudt met dit soort geruchten, hoe meer je je focus verliest bij je werk. Uiteindelijk moeten we met de auto de limiet opzoeken."

Geen fantastische start

Ricciardo geeft zelf ook toe dat het begin van 2024 niet ideaal is geweest, maar de Australiër maakt zich niet druk om de waarschuwende woorden van Helmut Marko. De Oostenrijker is van mening dat Ricciardo 'snel wat moet laten zien' om een kans te maken op een stoeltje bij Red Bull in 2025. "Als iemand zoiets zegt weet ik dat zelf al, omdat ik dat tegen mijzelf heb gezegd [dat ik goed moet presteren] of omdat ik weet wat er verwacht wordt. De eerste twee races waren niet geweldig, maar ik vind het nog niet zorgwekkend. Het waren slechts twee races van de 24. Het is dus nog heel vroeg, maar ik wil wel graag een goed weekend hebben."

